Déraillement sur le chemin de fer QNS&L

La compagnie minière IOC a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’un déraillement avait eu lieu sur le chemin de fer QNS&L qui relie Sept-Îles à Schefferville.

« À la suite d’un déraillement survenu le 28 décembre sur la voie principale du chemin de fer QNS&L, la circulation ferroviaire est actuellement interrompue pour une période estimée entre 7 et 10 jours afin de permettre les réparations nécessaires », peut-on lire dans leur communication.

La compagnie indique que personne n’a été blessé, et que les dispositions requises sont en place pour soutenir les équipes sur le terrain afin d’assurer la réalisation des travaux, malgré les conditions météorologiques attendues.

Transport Ferroviaire Tshiuetin assure de son côté que le nécessaire sera fait avec les trois communautés actionnaire pour que les résidents de Schefferville, Matimekush et Kawawachikamach puissent retourner chez eux à partir de Sept-Îles.