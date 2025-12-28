Le Festival de la famille de Havre-Saint-Pierre dévoile sa programmation musicale

Par Vincent Rioux-Berrouard 4:00 PM - 28 décembre 2025
Temps de lecture :

Le Festival de la famille de Havre-Saint-Pierre tiendra sa 28e édition en 2026 Photo facebook Festival de la famille

Le Festival de la famille de Havre-Saint-Pierre a dévoilé les artistes musicaux qui seront présents lors de la 28e édition de l’événement.

Ça bougera et ça se déhanchera du 16 au 19 juillet 2026 à Havre-Saint-Pierre. Deux artistes seront présents pour la soirée du vendredi soir. Il s’agit de l’auteur-compositeur-interprète Marc Dupré et du groupe du Nouveau-Brunswick, Beauxmont. Ce dernier interprétera des chansons de son répertoire traditionnel acadien.

Le samedi, l’organisation du Festival de la famille reste fidèle à ses habitudes avec le country qui sera à l’honneur. Il y aura le spectacle Le Country de nos idoles avec Annie Blanchard et Maxime Landry. Il sera suivi par une prestation de Matt Lang. 

DJ FJ sera responsable d’animer les fins de soirée.

Pour ce qui est de la soirée du jeudi soir, des négociations sont toujours en cours pour trouver les artistes qui se produiront.

