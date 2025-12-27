Motoneiges : ne pas s’aventurer sur la rivière aux Outardes

Par Karianne Nepton-Philippe 2:20 PM - 27 décembre 2025
Temps de lecture :

Photo iStock

Le club Les Bolides de Ragueneau rappelle qu’il n’est pas sécuritaire de passer en motoneige sur la rivière aux Outardes, là où il y avait un pont de glace.

En raison du déversement d’Hydro-Québec, dans le cadre des travaux de réfection de la centrale Outardes-2, la rivière n’a pas gelé.

Le club Les Bolides précise sur Facebook que même si le déversement est arrêté, et que la rivière se remet à geler, il est dangereux de s’y aventurer. C’est pourquoi l’organisation a installé de la signalisation.

« Nous avons été informés qu’un motoneigiste s’est aventuré, malgré la signalisation en place, sur la rivière et est resté enlisé dans l’eau. Heureusement, c’était seulement la motoneige », peut-on lire sur le Facebook du club Les Bolides de Ragueneau.

De son côté, l’Association des motoneigistes Manicouagan demande aux gens de respecter la signalisation en place et de faire attention dans le secteur.

