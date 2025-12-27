La sécurité publique dénonce deux incendies criminels à Pessamit
La collision entre un camion semi-remorque et une camionnette est survenue sur le territoire de la Sécurité publique de Pessamit. Photo Police Canada
Deux incendies criminels sont survenus vendredi à Pessamit. La sécurité publique de Pessamit dénonce ces actes.
L’organisation a écrit sur Facebook que ” deux incendies criminels sont survenus dans la communauté “.
” Ces actes représentent un danger sérieux pour la sécurité des personnes et des biens “, peut-on lire ensuite.
Nous ne possédons pas plus d’information au moment d’écrire ces lignes.
La sécurité publique de Pessamit demande à toute personne ayant été témoin ou possédant des informations, de les contacter.
” Des policiers supplémentaires ont été déployés immédiatement sur le terrain afin d’assurer une présence accrue et de renforcer la sécurité “, précise-t-elle.
