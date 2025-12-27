La sécurité publique dénonce deux incendies criminels à Pessamit

Par Karianne Nepton-Philippe 10:58 AM - 27 décembre 2025
Temps de lecture :
Pessamit Police

La collision entre un camion semi-remorque et une camionnette est survenue sur le territoire de la Sécurité publique de Pessamit. Photo Police Canada

Deux incendies criminels sont survenus vendredi à Pessamit. La sécurité publique de Pessamit dénonce ces actes.

L’organisation a écrit sur Facebook que ” deux incendies criminels sont survenus dans la communauté “.

” Ces actes représentent un danger sérieux pour la sécurité des personnes et des biens “, peut-on lire ensuite.

Nous ne possédons pas plus d’information au moment d’écrire ces lignes.

La sécurité publique de Pessamit demande à toute personne ayant été témoin ou possédant des informations, de les contacter.

” Des policiers supplémentaires ont été déployés immédiatement sur le terrain afin d’assurer une présence accrue et de renforcer la sécurité “, précise-t-elle.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Beckman quitte le navire du Drakkar pour Chicoutimi

La ministre Gull-Masty veut faire progresser les enjeux autochtones dans son rôle

Les Premières Nations dans la mire des minières

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Beckman quitte le navire du Drakkar pour Chicoutimi

Consulter la nouvelle
Actualité

La ministre Gull-Masty veut faire progresser les enjeux autochtones dans son rôle

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 24 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord