Une remorque en feu sur la 138 à Forestville

Par Sylvain Turcotte 12:32 PM - 26 décembre 2025
C'est la remorque d'un 53 pieds qui a pris feu. Photo Johannie Gaudreault

Une remorque de 53 pieds a pris feu sur la route 138, à Forestville, non loin de la Boulangerie Au p’tit four.

Les pompiers sont intervenus un peu avant midi, en ce lendemain de Noël, pour l’incident.

La circulation a repris son cours dans le secteur.

Pompiers et policiers étaient toujours présents vers midi 30. Le feu était alors éteint.

