Les voyageurs aux États-Unis seront photographiés à l’entrée et à la sortie du pays

Toutes les personnes qui voyagent aux États-Unis seront désormais photographiées avant d’entrer ou de sortir du pays à partir de vendredi, selon une nouvelle réglementation du ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS).

Dans certains cas, il sera également possible pour les douaniers américains de capturer les empreintes digitales des voyageurs.

Ces exigences entrent en vigueur le 26 décembre et concernent toutes les personnes qui n’ont pas la citoyenneté américaine, incluant les voyageurs et diplomates canadiens.

Le DHS a affirmé qu’il récolte les données biométriques de certains voyageurs entrant aux États-Unis depuis 2004, mais a indiqué qu’il n’y avait pas de système pour enregistrer ces informations lorsque les gens quittaient le pays.

Dans un document publié le 27 octobre, le ministère de la Sécurité intérieure a soutenu que ces mesures sont nécessaires pour répondre à des préoccupations relatives à la sécurité nationale, comme «des menaces terroristes, l’utilisation frauduleuse de documents de voyage légitimes, les étrangers qui restent aux États-Unis au-delà de la durée de séjour autorisée ou qui sont présents aux États-Unis sans avoir été admis».

Des craintes ont été soulevées quant à la possibilité d’utiliser les données des voyageurs pour traquer des journalistes ou des opposants politiques. Le DHS a assuré que les photos ne seront pas utilisées à des fins de «surveillance généralisée».

«Le système biométrique d’entrée et de sortie n’est pas un programme de surveillance», a affirmé le ministère dans ce même document.

Le DHS conservera ces données personnelles jusqu’à une durée maximale de 75 ans.

Le déploiement du programme se fera progressivement et devrait être complété d’ici trois à cinq ans.