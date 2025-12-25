Chronique

Des rayons du magasin à l’ombre du sapin de Noël : les jouets d’antan

Par Geneviève Rauzon-Charbonneau 7:00 AM - 25 décembre 2025 Technicienne en documentation, Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Un garçon bien fier de ses jouets reçus à Noël en 1954. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Sept-Îles Photo Ltée (P59, S12, D4046). Photo Sept-Îles Photo Ltée.

Sur la Côte-Nord, comme partout au Québec, les jouets offerts lors des fêtes de Noël sont une source de joie pour les enfants. Bien que les cadeaux et les façons de faire aient évolué avec l’avènement des technologies, le plaisir de recevoir et de donner reste le même, peu importe l’époque !

En ce jour de Noël, retournons il y a quelques dizaines d’années en nous remémorant les jouets d’époque qui faisaient la joie des petits comme des grands. Souvenons-nous également des lieux nord-côtiers aujourd’hui disparus où le père Noël déployait ses joyeux lutins dans les diverses usines à bonheur. Rien de tel que de regarder des photographies d’archives pour nous rappeler les endroits et les jouets offerts. Les yeux pétillants et les sourires des enfants en disent long sur la magie de Noël !

Cette photographie prise en 1932 montre le magasin général à Anticosti. Devant le commerce, un garçon pose avec sa bicyclette et d’autres personnes. Dans certains villages situés dans des lieux reculés de la Côte-Nord, on ne trouvait pas de grands magasins. Ce magasin général était peut-être le seul endroit où se procurer les denrées essentielles pour les gens habitant l’île d’Anticosti ou un cadeau. Les présents de Noël étaient certainement bien différents à cette époque sur une île située dans le golfe du Saint-Laurent. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Société historique de Havre-Saint-Pierre inc. (P19, S1, SS1, P56). Photographe non identifié.
Un père et ses filles posent avec leurs cadeaux reçus à l’occasion de Noël à Schefferville en 1959. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Compagnie minière IOC (P21, M-1722-2). Photographe non identifié
Cette image saisit toute la candeur de cette enfant qui a reçu ce petit ours jouant du xylophone lors de la fête de Noël pour les enfants des employés d’IOC en 1961. Parions que les petites roues du jouet ont fait plusieurs kilomètres pendant leur vie ! Archives nationales à Sept-Îles, fonds Compagnie minière IOC (P21, M-2461-1). Photographe non identifié.
Les Chevaliers de Colomb de Sept-Îles offrent une fête de Noël lors de laquelle l’évêque remet un bas de Noël rempli de présents pour le plus grand plaisir des tout-petits. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Sept-Îles Photo ltée (P59, S7, D42). Photo Sept-Îles Photo ltée.
Plusieurs magasins populaires au cours des années 1950 ont aujourd’hui disparu. Le grand magasin Labrador Stores était situé sur l’avenue Arnaud à Sept-Îles et constituait certainement un lieu de choix pour trouver des jouets et autres présents à offrir à Noël. Cette photo du magasin en 1959 permet d’entrevoir des vélos en vitrine. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Sept-Îles Photo ltée (P59, S8, D1). Photo Sept-Îles Photo ltée.
Cette image de l’avenue Arnaud en 1972 montre le magasin Woolworth qui rassemblait plusieurs produits pouvant être donnés à Noël. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Sept-Îles Photo ltée (P59, S8, D520). Photo Sept-Îles Photo ltée.
Le 23 janvier 1953, le nouveau magasin La Baie d’Hudson à Sept-Îles ouvre ses portes. Les rayons sont bien garnis. Dans le coin supérieur gauche de cette photographie, on voit un tricycle, une luge, un tableau noir et une brouette. Ces jouets ont certainement fait le bonheur des jeunes de la région. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Sept-Îles Photo ltée (P59, S8, D855). Photo : Sept-Îles Photo ltée.
Fillette devant l’arbre de Noël, heureuse de ses cadeaux de Noël en 1954. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Sept-Îles Photo Ltée (P59, S12, D4046). Photo Sept-Îles Photo Ltée
Jeune fille rayonnante de plaisir d’avoir obtenu des poupées, un traîneau et une cuisine-jouet pour Noël, vers 1960. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Sept-Îles Photo Ltée (P59, D12, D4436). Photo : Sept-Îles Photo Ltée.
Sur cette photographie prise vers 1960, la même jeune fille pose avec sa poupée et son traîneau. Ce qui attire surtout l’attention, c’est l’ensemble en fourrure blanche qu’elle porte. Bottes, manteau et manchon d’un blanc immaculé sauront capter l’attention de sa famille et ses amis. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Sept-Îles Photo Ltée (P59, D12, D4450). Photo Sept-Îles Photo Ltée.

