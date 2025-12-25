Des rayons du magasin à l’ombre du sapin de Noël : les jouets d’antan
Geneviève Rauzon-Charbonneau
7:00 AM -
25 décembre 2025
Technicienne en documentation, Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Un garçon bien fier de ses jouets reçus à Noël en 1954. Archives nationales à Sept-Îles, fonds Sept-Îles Photo Ltée (P59, S12, D4046). Photo Sept-Îles Photo Ltée.
Sur la Côte-Nord, comme partout au Québec, les jouets offerts lors des fêtes de Noël sont une source de joie pour les enfants. Bien que les cadeaux et les façons de faire aient évolué avec l’avènement des technologies, le plaisir de recevoir et de donner reste le même, peu importe l’époque !
En ce jour de Noël, retournons il y a quelques dizaines d’années en nous remémorant les jouets d’époque qui faisaient la joie des petits comme des grands. Souvenons-nous également des lieux nord-côtiers aujourd’hui disparus où le père Noël déployait ses joyeux lutins dans les diverses usines à bonheur. Rien de tel que de regarder des photographies d’archives pour nous rappeler les endroits et les jouets offerts. Les yeux pétillants et les sourires des enfants en disent long sur la magie de Noël !