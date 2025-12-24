La magie des Fêtes à la Maison des aînés de Baie-Comeau

Les décorations de Noël sont accrochées et les sapins ont pris racine depuis déjà quelques semaines à la Maison des aînés et alternative de Baie-Comeau. L’ambiance des Fêtes y est bien installée pour un premier vrai Noël pour les résidents qui, disons-le, n’auront pas le temps de trouver le temps long entre Noël et le jour de l’An.

« L’an dernier, il n’y avait pas beaucoup de résidents et on commençait. Alors, maintenant, c’est le vrai Noël », explique Nathalie St-Pierre, technicienne en éducation spécialisée.

Le calendrier d’activités à la main, elle manque presque de temps pour énumérer toutes les activités.

Tout est pensé pour divertir les usagers, comme la visite de René et Claude qui viennent chanter pour les résidents, la venue de membres de la Maison des familles, le spectacle de casse-noisette de l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord, pour ne nommer que ces exemples.

« Ce sont des activités super le fun », s’exclame un des résidents, Jérôme Lapierre. « On fait des activités différentes, c’est toujours varié. On sait à quelle heure ça commence, mais on ne sait pas toujours à quelle heure ça finit ! »

« C’est très important d’amener l’esprit des Fêtes et surtout d’embarquer notre monde », exprime Nathalie St-Pierre.

Par exemple, les employés ont prévu une journée pyjama de Noël. Une activité de décoration de biscuit est aussi proposée. « Depuis le début du mois, on essaie de faire une activité festive chaque semaine », lance-t-elle.

Jérôme Lapierre est résident de la Maison des aînés de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Tout le monde participe

Les propositions par les employés de la Maison des aînés et alternative de Baie-Comeau sont pensées pour impliquer les usagers.

Béatrice Tremblay, éducatrice spécialisée et responsable aux loisirs, s’investit énormément avec eux. Cette année, elle a voulu mettre les résidents dans l’ambiance avec la création de décorations de Noël.

« On nous a demandé si on voulait faire les décorations avec Béatrice. Mais, on ne nous oblige pas, on ne nous tord pas un bras. On prend le temps de nous demander si ça nous tente », souligne Jérôme Lapierre.

Celui qui possède un talent artistique s’est bien sûr lancé dans la fabrication de décorations.

« On a fait des petites maisons en bâtons de popsicle. On les a peinturées et on a mis de la décoration. On les a mises sur les portes de chambre », raconte-t-il, assis à sa table remplie de dessins.

Jérôme Lapierre a eu du plaisir à décorer de petites maisons en bâtons de popsicle, posées sur les portes de chambre. Photo Karianne Nepton-Philippe

Les usagers ont aussi pu décorer leur chambre comme ils le souhaitaient. « J’ai un petit sapin dans ma chambre », lance Jérôme Lapierre.

Un résident a même monté et décoré un sapin de Noël dans l’entrée principale de la Maison.

La solidarité est aussi entrée en jeu lorsqu’une famille a pris le temps de décorer deux chambres de résidents qui ne reçoivent pas de visite. C’est un petit geste qui a eu un immense effet, confie Nathalie St-Pierre.

Des beaux bonhommes de neige, fabriqués par les résidents, qui ont été installés sur le bord des fenêtres. Photo Karianne Nepton-Philippe

Du cipaille !

À Noël, ça prend de la bonne bouffe. C’est pourquoi un menu des Fêtes a été concocté avec soin par les employés.

On servira du cipaille le 25 décembre et le 1er janvier, on change certains desserts pour de la bûche de Noël et on prépare du poulet sauce aux canneberges.

Les résidents pourront donc se gâter en profitant de plats traditionnels, qui font du bien.

Un sapin de Noël décoré par un résident se trouve dans l’entrée de la Maison des aînés. Photo Karianne Nepton-Philippe

Avoir du plaisir

Pour Jérôme Lapierre, qui trouve important d’aider dans son nouveau milieu de vie, il est important d’avoir du plaisir.

Celui qui ne manque pas d’énergie anime même l’activité de bingo. « J’aime ça aider, j’aime nos activités. En plus, on a le meilleur animateur de bingo ! Mais pour vrai, c’est le fun et le monde aime ça », lance-t-il.

« À Noël, on aime ça être en famille, être ensemble. On est toujours bien en famille et ici, on est comme une famille », conclut-il, le cœur à la fête.