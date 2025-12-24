Décès de Randy Jones, figure de la Basse-Côte-Nord : hommage de la députée

Par Karianne Nepton-Philippe 12:16 PM - 24 décembre 2025
Temps de lecture :

Photo partagée par la députée Marilène Gill sur Facebook.

Figure importante de la politique en Basse-Côte-Nord, Randy Jones, n’est plus. On apprend son décès, le 23 décembre, à l’âge de 69 ans.

Randy Jones est né à Harrington Harbour en 1956. Il a été maire de Gros-Mécatina et de préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent. Il s’est impliqué dans de nombreux dossiers sur les enjeux de la Basse-Côte-Nord.

« Cher géant, cher ami, tu nous as quittés hier. Trop tôt, car tout géant devrait être immortel. Randy, merci de nous léguer tant de ta force brute que de ton humour copieux », partage la députée fédérale de la région, Marilène Gill, en hommage à l’homme.

« Ton visage se confondra toujours pour moi avec l’âme des Coasters, celui de l’amour, de la dignité, de la volonté, de la persévérance et de la bienveillance. La route blanche sera toujours ouverte pour toi, le temps que nous construisions celle que tu as rêvée », poursuit-elle.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La magie des Fêtes à la Maison des aînés de Baie-Comeau

Les meilleurs films de Noël selon Lucie Lambert

Un rallye marquant pour des Port-Cartoises

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

La magie des Fêtes à la Maison des aînés de Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Les meilleurs films de Noël selon Lucie Lambert

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 24 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord