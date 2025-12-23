Un rallye marquant pour des Port-Cartoises

Par Vincent Rioux-Berrouard 4:00 PM - 23 décembre 2025
Temps de lecture :

Christine Bois et Johanne Guillemette ont réussi à compléter le Rallye Roses des Sables. Photo courtoisie

C’est une expérience inoubliable que deux Port-Cartoises, Johanne Guillemette et Christine Bois, ont vécue en octobre dernier, lorsqu’elles ont traversé le désert marocain.

Les deux amies de longue date ont participé au Rallye Roses des Sables.

« Ç’a très bien été, mais c’était intense », résume Johanne Guillemette, à propos de cette expérience unique. « C’est une grande satisfaction qu’on a », dit pour sa part Christine Bois.

Les deux femmes ont traversé des centaines de kilomètres de désert en 4×4. L’une des particularités de l’aventure est qu’elles devaient se guider avec une boussole. Les mois d’entraînement et de pratiques qu’elles ont réalisés avant de partir leur ont été très utiles.

Au final, elles ont conclu la compétition au 44e rang sur 78 équipes, un résultat dont elles sont très fières. Elles soulignent au passage l’esprit de groupe qui s’est créé parmi les 200 participantes de l’événement.

La beauté des décors qu’elles ont traversés est un élément marquant de leur périple.

« Ce n’est pas juste des dunes de sable qu’on a vu. Il y a des rivières asséchées, des montagnes, de la végétation, des oasis. Souvent dans une journée, le paysage changeait continuellement », raconte Christine Bois. 

Les participantes ont été particulièrement touchées, lors de la remise des dons de nourriture, de fournitures médicales et de matériels scolaires à des enfants marocains.

« Cela a été beau de voir ces petits enfants heureux, malgré le peu qu’ils ont », dit Mme Guillemette.

Le rallye permet de financer l’organisme le Ruban rose, dont le but est de promouvoir la prévention et le traitement du cancer du sein. La cause est chère aux deux femmes, parce qu’elles ont toutes deux combattu un cancer du sein.

Les fonds qu’elles ont récoltés serviront aussi à d’autres organismes. Elles ont remis un montant de 1 000 $ à Unisson de Port-Cartier. L’organisme offre des ateliers de soutien pour les gens touchés par le cancer. Christine Bois et Johanne Guillemette ont aussi donné 300 $ à la Maison de la famille de Port-Cartier.

