Photos | Un vent de fraîcheur et d’espace au Walmart de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 12:12 PM - 23 décembre 2025
Temps de lecture :

La succursale Walmart de Sept-Îles a fière allure lorsqu’on y entre, avec les rénovations majeures apportées depuis les derniers mois. Photo Sylvain Turcotte

Même superficie, plus d’espace pour circuler et autant de produits, c’est ce qui attend ceux et celles qui iront magasiner à la succursale de Walmart de Sept-Îles.

Les travaux de rénovations majeures au Walmart de Sept-Îles tirent à leur fin. 

« Ce projet de plusieurs millions de dollars a débuté à la fin juin et se concentre sur les améliorations qui comptent le plus pour nos clients », de dire Steeve Azoulay, directeur principal, Affaires publiques et ESG pour Walmart Canada. 

Parmi les changements majeurs, il y a l’élargissement de la zone épicerie, permettant de doubler la sélection et la taille du rayon.

La clientèle verra une nouvelle réfrigération, de nouveaux présentoirs et planchers, en plus d’un nouvel éclairage et des espaces clients rafraîchis et élargis. 

Plusieurs améliorations technologiques ont aussi été apportées. 

La succursale Walmart de Sept-Îles comptera également sur un nouvel affichage extérieur et intérieur. 

Ces rénovations majeures s’inscrivent dans le plan d’investissement de 6,5 milliards de dollars de Walmart Canada pour améliorer l’expérience d’achat à l’échelle nationale. 

La cérémonie marquant la fin des travaux pour le nouveau magasin aura lieu le 29 janvier.

« Nos associés ont hâte de présenter cette nouvelle succursale améliorée à la communauté », conclut M. Azoulay.

La zone épicerie a été élargie.  Photo Sylvain Turcotte

Photo Sylvain Turcotte

Une nouvelle section Électronique avec davantage de produits en démo. Photo Sylvain Turcotte

La section Déco avec des produits Bouclair. Photo Sylvain Turcotte

La nouvelle section des caisses. Photo Sylvain Turcotte

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Deux cuisiniers de la Côte-Nord revisitent les repas du temps des Fêtes

Le Noël magique de Sarah et Cosmos

Une mobilisation policière qui fait le bonheur des enfants à Pessamit

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Deux cuisiniers de la Côte-Nord revisitent les repas du temps des Fêtes

Consulter la nouvelle

Le Noël magique de Sarah et Cosmos

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 24 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord