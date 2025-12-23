Photos | Un vent de fraîcheur et d’espace au Walmart de Sept-Îles
La succursale Walmart de Sept-Îles a fière allure lorsqu’on y entre, avec les rénovations majeures apportées depuis les derniers mois. Photo Sylvain Turcotte
Même superficie, plus d’espace pour circuler et autant de produits, c’est ce qui attend ceux et celles qui iront magasiner à la succursale de Walmart de Sept-Îles.
Les travaux de rénovations majeures au Walmart de Sept-Îles tirent à leur fin.
« Ce projet de plusieurs millions de dollars a débuté à la fin juin et se concentre sur les améliorations qui comptent le plus pour nos clients », de dire Steeve Azoulay, directeur principal, Affaires publiques et ESG pour Walmart Canada.
Parmi les changements majeurs, il y a l’élargissement de la zone épicerie, permettant de doubler la sélection et la taille du rayon.
La clientèle verra une nouvelle réfrigération, de nouveaux présentoirs et planchers, en plus d’un nouvel éclairage et des espaces clients rafraîchis et élargis.
Plusieurs améliorations technologiques ont aussi été apportées.
La succursale Walmart de Sept-Îles comptera également sur un nouvel affichage extérieur et intérieur.
Ces rénovations majeures s’inscrivent dans le plan d’investissement de 6,5 milliards de dollars de Walmart Canada pour améliorer l’expérience d’achat à l’échelle nationale.
La cérémonie marquant la fin des travaux pour le nouveau magasin aura lieu le 29 janvier.
« Nos associés ont hâte de présenter cette nouvelle succursale améliorée à la communauté », conclut M. Azoulay.
