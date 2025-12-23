Le Noël magique de Sarah et Cosmos

Sarah a six ans et est autiste. Depuis peu, la petite, qui réside à Terrebonne, a retrouvé sa joie de vivre grâce à Cosmos, un chiot de sept mois arrivé non pas du Royaume du père Noël, mais directement de Sept-Îles, une copie conforme de son ancien compagnon à quatre pattes. Sans le soutien de quelques Baie-Comois, ce « miracle de Noël » n’aurait pu se réaliser, selon la maman qui tient à partager la magnifique histoire.

Lydia Vincent-Dubé n’en revient tout simplement pas du « don de soi extrême de gens exceptionnels qui ont réalisé un vrai miracle de Noël : réunir une petite fille autiste et son chiot ». Ces gens, ce sont Doris Leblanc et son conjoint Rémi Normand, de Transport Rodrigue Normand de Baie-Comeau, mais aussi deux employés de l’entreprise qui ont mis la main à la pâte.

Mme Vincent-Dubé explique que le fidèle compagnon des 12 dernières années de sa famille est récemment décédé et pour Sarah, l’impact a été majeur. Balto était « le seul qui parvenait à apaiser les craintes et les crises de ma fille ».

De la disparition de Balto à l’arrivée de Cosmos, la petite a connu des journées très difficiles, incapable de retrouver la quiétude que son meilleur ami lui apportait, poursuit la maman. Il faut savoir que Balto était également un chien issu du refuge de la SPCA de Sept-Îles, qui avait été transporté par avion vers Montréal lors d’une vaste opération de sauvetage de chiens en 2015.

Les proches de Sarah sont tombés par hasard sur une photo de Cosmos, qui ressemblait à s’y méprendre à Balto. La famille y a vu un véritable signe du ciel.

De Sept-Îles à Montréal

Mais c’est là que les choses se sont corsées et que la bonté de quelques bonnes âmes de Baie-Comeau a été nécessaire.

« Le chiot se trouvait à 10 heures de route puisque nous sommes de la région de Montréal. Nous avions besoin de trouver un bon Samaritain qui accepterait de descendre le chiot plus près afin de réunir ces deux êtres qui ont tant besoin l’un de l’autre », note Mme Vincent-Dubé.

Les membres de la famille élargie et les amis ont été mis à contribution pour tenter de trouver une solution. Et, surprise, par le plus grand des hasards, Doris Leblanc, Rémi Normand et deux de leurs employés de Transport Rodrigue Normand se sont retrouvé partie prenante de la réalisation de ce rêve.

Au bout du fil, Mme Leblanc explique avoir appris l’histoire de Sarah par des amis en vacances en Floride qui côtoyaient le grand-père de l’enfant.

Un travail d’équipe

« Je n’ai pas fait grand-chose. C’est un travail d’équipe qui s’est passé. Nous, dans le fond, on l’a juste monté à Québec. Il était dans une cage dans l’auto, mais c’est sûr qu’on a travaillé pour le faire venir (à Baie-Comeau). Pour moi, c’est bien bien simple », raconte la dame, tout en notant le prêt de la cage par le refuge Chapitou.

Un chauffeur de l’entreprise, qui se trouvait déjà à Sept-Îles, a transporté le chiot à bord de son camion pour l’amener jusqu’à Baie-Comeau. Par la suite, son collègue répartiteur a pris en charge l’animal pendant deux jours, soit jusqu’à ce que le couple Leblanc-Normand parte pour Québec, le 13 décembre. C’est là que Cosmos a retrouvé sa nouvelle famille.

« C’est sûr que c’est une belle histoire. Je suis tellement contente pour elle (la petite). Ça m’a fait vraiment plaisir », assure Doris Leblanc, avant de devenir émotive en soulignant que ce « n’est pas tout le monde qui est choyé comme nous autres ».