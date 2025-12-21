Une maison-mobile est la proie des flammes à Port-Cartier

Une résidence de la rue Dominique, à Port-Cartier, est considérée comme perte totale après un incendie survenu, peu avant minuit samedi soir. Le dossier est maintenant entre les mains de la Sûreté du Québec.

C’est vers 23 h 30 que le Service de sécurité incendie de la Ville de Port-Cartier a été appelé à intervenir pour l’incendie à une maison-mobile du parc de résidence sur la rue Dominique, à Port-Cartier.

« Lorsque les premiers appels ont été reçus, l’incendie était déjà d’une bonne ampleur. L’évolution rapide de la situation a nécessité un déploiement immédiat des ressources », a fait savoir le directeur, David Lamarre.

L’assistance de la brigade incendie d’ArcelorMittal a été demandée en cours d’intervention.

L’incendie a été contrôlé vers 0 h 40. Les sapeurs présents sont toutefois demeurés sur place une bonne partie de la nuit pour compléter le travail d’extinction.

« Les circonstances de l’incendie étant de nature suspecte, l’enquête a été transférée à la Sûreté du Québec », a indiqué M. Lamarre.

Un technicien en scène d’incendie et un enquête sur les crimes majeures ont été dépêchés.

Un homme dans la soixantaine a été blessé. Selon la porte-parole de la SQ, Élisabeth Marquis, il serait hors de danger.