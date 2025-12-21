Sécurité sur la glace : « Quand c’est incertain, reste loin »

Alors que les activités hivernales battent leur plein au Québec, la Société de sauvetage déploie une nouvelle campagne de sensibilisation visant à réduire les risques liés aux surfaces gelées. Axée sur la prudence et l’information, l’initiative rappelle l’importance de faire des choix éclairés avant de s’aventurer sur la glace.

Chaque hiver, des incidents surviennent au Québec en raison de déplacements effectués sur une glace incertaine, souvent en dehors des zones organisées et contrôlées.

Afin de limiter ces risques et de mieux outiller la population, la Société de sauvetage lance sa nouvelle campagne de sécurité sur la glace, rendue possible grâce au soutien du Programme Sécurité-Intégrité Québec.

La campagne s’articule autour d’un message central clair et percutant : « Quand c’est incertain, reste loin ».

Cette phrase, volontairement courte et facile à retenir, sert de fil conducteur à l’ensemble des outils de prévention déployés. Elle vise à rappeler que, face au doute, la prudence demeure la meilleure protection.

Concrètement, l’initiative comprend une série de capsules vidéo informatives conçues pour accompagner les citoyens dans leurs activités hivernales courantes, notamment la pêche sur glace, le hockey et le patinage, la randonnée, la raquette, le ski de fond, la motoneige et l’utilisation de véhicules hors route.

Une capsule est également consacrée à l’autosauvetage, afin de démontrer les techniques permettant de sortir de l’eau glacée en cas de chute à travers la glace.

La campagne met de l’avant des conseils pratiques adaptés à chaque activité. En pêche sur glace, il est recommandé d’évaluer l’environnement, de mesurer l’épaisseur de la glace à plusieurs endroits et d’éviter de sortir seul.

Pour le patinage et le hockey, il est préférable de demeurer près des rives et de s’assurer d’une épaisseur minimale de 10 centimètres de glace transparente pour supporter une personne.

En raquette ou en ski de fond, la planification du trajet et l’information d’un proche sont essentielles, tout comme le rappel qu’un plan d’eau gelé n’est jamais automatiquement sécuritaire.

Pour les adeptes de motoneige et de véhicules hors route, la Société de sauvetage insiste sur l’importance de circuler uniquement sur les sentiers balisés, où les conditions sont vérifiées, les raccourcis sur les lacs demeurant particulièrement risqués.

La campagne rappelle également la règle du 1-10-1 en matière d’autosauvetage : une minute pour reprendre le contrôle de sa respiration, dix minutes pour tenter de sortir de l’eau et environ une heure avant que l’hypothermie ne devienne critique.

À travers cette initiative, la Société de sauvetage souhaite rappeler que l’hiver, bien qu’il soit une source de plaisir et de fierté, exige vigilance et préparation.

Des gestes simples, comme mesurer l’épaisseur de la glace, informer un proche de son itinéraire ou privilégier un sentier balisé, peuvent faire une différence significative et contribuer à prévenir des drames évitables.

Des capsules vidéo, des conseils pratiques et des affiches imprimables sont désormais accessibles sur le site web dédié à la campagne.

La Société de sauvetage invite les partenaires, organisations et municipalités à relayer les contenus de prévention et à afficher les visuels dans leurs installations afin de rejoindre le plus grand nombre de citoyens.