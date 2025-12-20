Station Gallix : après la pluie, le ski

Après deux jours de congé forcé, la Station Gallix attend les adeptes de sports de glisse pour le dimanche 21 décembre.

« Heureusement, la pluie n’a pas causé trop de dégâts sur nos pistes », indique l’équipe de la Station sur ses réseaux sociaux.

Après une ouverture devancée au 18 décembre, la Station avait été contrainte de fermer hier en raison de la pluie. Elle rouvre ses portes demain.

La présence d’eau sur les pentes n’ont pas permis la réouverture pour ce samedi. « Les skis aquatiques ne sont malheureusement pas encore autorisés », a écrit, à la blague, la personne en charge des médias sociaux.

Neuf pistes seront accessible pour la journée du 21 décembre. Les autres rouvriront prochainement.

La pluie de vendredi a toutefois ralenti la préparation des glissades. Elles devraient ouvrir prochainement.