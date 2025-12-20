Station Gallix : après la pluie, le ski

Par Sylvain Turcotte 4:14 PM - 20 décembre 2025
Temps de lecture :

Une vue de la montagne de la Station Gallix le 29 novembre. Photo Chantal Diotte

Après deux jours de congé forcé, la Station Gallix attend les adeptes de sports de glisse pour le dimanche 21 décembre.

« Heureusement, la pluie n’a pas causé trop de dégâts sur nos pistes », indique l’équipe de la Station sur ses réseaux sociaux.

Après une ouverture devancée au 18 décembre, la Station avait été contrainte de fermer hier en raison de la pluie. Elle rouvre ses portes demain.

La présence d’eau sur les pentes n’ont pas permis la réouverture pour ce samedi. « Les skis aquatiques ne sont malheureusement pas encore autorisés », a écrit, à la blague, la personne en charge des médias sociaux.

Neuf pistes seront accessible pour la journée du 21 décembre. Les autres rouvriront prochainement.

La pluie de vendredi a toutefois ralenti la préparation des glissades. Elles devraient ouvrir prochainement.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Souvenirs du Palais des Sports de Sept-Îles : du curling à l’aréna

Drakkar : Alexis Bernier échangé à Chicoutimi

Des traditions sportives des Fêtes bien ancrées à Sept-Îles

Emplois vedettes

Caissier/caissière

STATION INNU ENR. PETRO-CANADA
Uashat
Consulter l'offre

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Souvenirs du Palais des Sports de Sept-Îles : du curling à l’aréna

Consulter la nouvelle
Actualité

Drakkar : Alexis Bernier échangé à Chicoutimi

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 17 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord