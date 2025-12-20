Souvenirs du Palais des Sports de Sept-Îles : du curling à l’aréna

Par Sylvain Turcotte 6:00 AM - 20 décembre 2025
Temps de lecture :

L'équipe septilienne de Denis Laflamme, affrontant celle de Jean-Michel Ménard au Championnat provincial en février 2006 à Sept-Îles.  Photo Le Nord-Est - 17 février 2006

Poursuivons la série de chroniques sur l’histoire du vieil aréna de Sept-Îles et ses faits marquants.

Le jadis Palais des Sports, devenu l’aréna Conrad-Parent en 1992, a été le lieu de multiples rendez-vous sportifs. Sa surface glacée aura été transformée par deux fois… pour du curling.

En raison d’un trop grand nombre de participants attendus, le Bonspiel organisé par la Légion Canadienne a dû se tenir à l’aréna en avril 1964, au lieu du Club de curling de Sept-Îles. 

Pas moins de 452 jeunes de 9 à 11 ans étaient inscrits pour sa 5e édition, tournoi initié par Ken Mckenzie. 

Comme les pierres de 40 lb étaient trop lourdes pour les jeunes, les organisateurs ont conçu des pierres à partir de boîtes d’aluminium remplies de ciment, pour un poids de 8 lb. De là l’idée d’appeler le tournoi Bonspiel « Boîtes de conserve » (Tin Can Bonspiel). 

La surface de jeu était réduite de moitié sur sa longueur, soit 72 pieds au lieu de 140. Même le diamètre des cercles (maison) était plus petit.

L’équipe de Barbara McLean, Denise Livermore, Steven Isaacs et Lee McFarlane a été couronnée grande gagnante.

La crème

En février 2006, Sept-Îles a été hôte du Championnat provincial masculin de curling, le Tankard, compétition de sélection en vue du réputé Brier. Ça se passait à l’aréna Conrad-Parent pour les vingt équipes participantes, dont les deux de Sept-Îles, celle de Denis Laflamme et celle de Jean-Paul Arvisais. L’organisation a chiffré à près de 7 000 le nombre d’entrées. 

C’est l’équipe de Jean-Michel Ménard et ses coéquipiers François Roberge, Éric Sylvain et Maxime Elmaleh qui a triomphé. Ils avaient enchaîné avec les grands honneurs un mois plus tard au Brier, à Regina. C’est la dernière conquête canadienne pour une formation masculin de la belle province.

* Sources : Journal l’Avenir/Journal Le Nord-Est

