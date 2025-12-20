Pour un temps des Fêtes en santé

En cette période du temps des fêtes qui s’amorce, les autorités de santé invitent la population de la Côte-Nord à redoubler de prudence afin de protéger ses proches, particulièrement les personnes vulnérables.

Selon les projections, l’influenza connaît un début de saison hâtif et devrait atteindre son pic de transmission pendant les célébrations, alors que d’autres virus respiratoires et gastro-intestinaux circulent activement.

Dans ce contexte de nombreux rassemblements familiaux et sociaux, la santé publique recommande d’adopter des comportements responsables pour limiter la propagation des infections.

Il est notamment conseillé de demeurer à la maison en présence de symptômes, surtout s’ils s’accompagnent de fièvre, de porter un masque jusqu’à la disparition des symptômes et d’éviter les contacts avec les personnes vulnérables, en informant les gens à rencontrer de son état de santé.

Le respect de l’étiquette respiratoire demeure également essentiel. Cela inclut le fait de se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir lors de la toux ou des éternuements, de tousser dans le pli du coude en l’absence de mouchoir et de se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un désinfectant, particulièrement en cas de symptômes de gastro-entérite.

La vaccination constitue par ailleurs un moyen clé de prévention. Les vaccins contre la grippe sont offerts gratuitement à l’ensemble de la population, tandis que ceux contre la COVID-19 sont accessibles gratuitement aux personnes les plus vulnérables.

Les autorités rappellent aussi l’importance d’une utilisation judicieuse des services de santé pendant cette période achalandée.

Pour des conseils ou des problèmes de santé non urgents, la population est invitée à consulter sa pharmacie, à composer le 811 ou à privilégier les cliniques médicales, les groupes de médecine de famille (GMF) et les consultations virtuelles. Les personnes sans médecin de famille peuvent accéder au Guichet d’accès à la première ligne (GAP) via le 811, option 3, ou le GAP numérique. Les urgences doivent être réservées aux situations où l’état de santé l’exige réellement, comme en cas de douleurs thoraciques, de difficultés respiratoires ou de blessures graves.

« Durant le temps des fêtes, nous multiplions les rencontres et les échanges avec nos proches. Il est donc important de garder à l’esprit la panoplie de petits gestes, très simples, à respecter en tout temps et en tout lieu, qui diminuent la transmission des virus », commente la docteure Caroline Quach, directrice nationale de santé publique.