Hockey Senior AA : Gaulois et Marchands offrent la victoire en cadeau à leurs partisans

Pour leur dernier match avant Noël, les Gaulois – PCR de Port-Cartier et les Marchands de Havre-Saint-Pierre ont fait plaisir à leurs supporteurs, en l’emportant dans leur amphithéâtre respectif.

À Port-Cartier, les locaux ont comblé un retard de 3-1 en une victoire de 6-4 sur les Pionniers – CFL de Baie-Comeau, grâce à deux buts inscrits en l’espace de 24 secondes en troisième période.

Jean-Frederik Girard s’est offert un tour du chapeau. Junah Croteau, Maxim Deroy et Sébastien Tassé ont également enfilé l’aiguille pour les Gaulois.

Les buts des visiteurs appartiennent à Marc-Antoine Vaillancourt, Keven Charest, Xavier Dionne et Cédric Tremblay.

Joël Grondin (Port-Cartier) et Mathieu Bernatchez (Baie-Comeau) étaient les gardiens.

Du côté de l’entraîneur-chef de l’équipe port-cartoise, Alain Desrosiers a parlé d’effort continu dans l’adversité.

Sa troupe, malgré de belles chances sabotées en première moitié de rencontre, a finalement vu ses occasions porter ses fruits. « C’était une question de temps avant que ça débloque », a-t-il dit. Selon lui, les deux buts rapides en troisième ont « cassé le tempo de Baie-Comeau ».

Pour sa part, l’entraîneur des Pionniers, trouvait dur d’expliquer le fait que son équipe ait laissé filer une avance de 3-1. « On les avait dans les câbles. »

« On leur a donné du gaz pour entrer dans notre zone. C’est un jeu d’unités spéciales et ils ont été plus agressifs. On s’est battu nous-mêmes », a-t-il ajouté.

En tête

À Havre-Saint-Pierre, les Marchands de l’endroit ont disposé des Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles par la marque de 4-1. Avec cette victoire, la formation cayenne s’empare de la première place au classement de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord – Circuit CFM.

Pour les vainqueurs, Nico Grégoire (2), Dany Lebrun et Louis Thériault ont marqué aux dépens de Simon Lemieux. Seul Nicolas Gagnon est parvenu à déjouer Patrick Jomphe.

Classement – Saison régulière (calendrier de huit matchs par équipe)

Havre-Saint-Pierre : 7 PJ – 10 points

Baie-Comeau : 7 PJ – 9 points

Port-Cartier : 6 PJ – 8 points

Sept-Îles : 6 PJ : 3 points

Prochains matchs

27 décembre – Port-Cartier à Sept-Îles

10 janvier – Port-Cartier à Baie-Comeau

10 janvier – Havre-Saint-Pierre à Sept-Îles