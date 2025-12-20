Des équipements toujours prêts à être utilisés sur la Côte-Nord
En cette période de l’année, Loisir et Sport Côte-Nord rappelle aux Nord-Côtiers qu’il existe une trentaine de points de service de prêt d’équipements pour toute activité hivernale dans la région.
Il s’agit de l’initiative Circonflexe – Prêt-à-bouger, financée par le ministère de l’Éducation, qui vise à rendre accessible l’équipement de sport, de loisir, de plein air ainsi que de l’équipement adapté.
« Avec le congé des Fêtes qui approche, on espère que les gens pourront profiter des centrales d’équipements près de chez eux, qu’ils auront dû temps et qu’ils penseront à ça », déclare Josée Gagnon, agente de développement chez Loisir et Sport Côte-Nord.
« Sur la Côte-Nord, on est rendu à 33 points de service, ajoute-t-elle. C’est plus de 200 000 $ qui a été investi en équipements. »
En 2025, l’organisme chargé de réunir les acteurs de la région a prêté plus de 100 équipements de tout type.
« On aime ça, car ça permet d’essayer de nouveaux sports et d’initier les enfants sans être obligé d’acheter des équipements parfois coûteux. […] Ça augmente, les gens commencent de plus en plus à connaître l’initiative, mais pas encore assez », mentionne Mme Gagnon.
C’est en se rendant sur le site circonflexe.ca que les citoyens peuvent trouver la liste des points de service.
Côte-Nord
Voici quelques points de services accessibles sur la Côte-Nord :
– Bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau
– Mon Vélo de Sept-Îles
– Prêt d’équipement Uashat
– Zec de Forestville
Il est possible d’y louer des planches à pagaie, des vélos à pneus surdimensionnés (fatbike), du matériel de baseball, bâtons de marche, raquettes à neige, patins à roues alignées, du matériel de hockey et des ballons en tout genre, notamment.
