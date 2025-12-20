Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Chronique

La porte d'entrée de Place de Ville, mercredi, en fin d'après-midi. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Le compte de taxes en hausse de 4,1 % à Sept-Îles

C’est une augmentation de 4,1 % que les citoyens de Sept-Îles verront appliquer sur leur compte de taxes en 2026.

Le crime organisé recrute des jeunes de Uashat mak Mani-utenam

Ils viennent à peine de commencer le secondaire. Ils ont 12-13 ans. On leur demande de transporter de l’argent sale, de la drogue, ou même d’en vendre. Les jeunes de la communauté de Uashat mak Mani-utenam sont ciblés par le crime organisé, qui tente de s’intégrer insidieusement au sein de la petite communauté innue en profitant de ses failles.

Contestations pour démolir l’hôtel de ville de Sept-Îles : facture salée pour les contribuables

Les démarches judiciaires de trois citoyens pour empêcher la démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles auront coûté jusqu’à présent plus de 40 000 $ aux contribuables.

Longue-Pointe-de-Mingan : 30 mois de prison pour avoir défiguré un homme pour un chien

David Vibert est ressorti menotté du palais de justice de Sept-Îles, mercredi, après avoir reçu une sentence de 30 mois de prison pour avoir défiguré un voisin qui avait accidentellement heurté son chien en voiture. 

La porte d’entrée de Place de Ville défoncée

Les services d’urgence ont été appelés à intervenir vers 16 h 15, mercredi, dans le stationnement du centre commercial de Place de Ville, à Sept-Îles, pour un véhicule qui est entré en collision avec le bâtiment. 

Un chemin de fer de 140 pieds au Cégep de Sept-Îles

Le nouveau Pavillon de la recherche et de l’innovation Rio Tinto – IOC accueille une infrastructure surprenante : un rail de chemin de fer intérieur ! Long de 80 pieds, il se poursuit sur 60 pieds supplémentaires à l’extérieur où on prévoit déjà d’ajouter un aiguillage d’ici 2 ans. Il sera un outil pratique pour les formations dispensées par le Centre d’expertise ferroviaire RAIL, un des futurs occupants du nouveau bâtiment.

Des services bonifiés pour les haltes-chaleur de Sept-Îles et Port-Cartier

Le Centre d’intervention le Rond-Point sera en mesure d’offrir des services supplémentaires aux personnes en situation d’itinérance dans les haltes-chaleur de Sept-Îles et Port-Cartier grâce à un financement gouvernemental.

Octroi du contrat pour l’agrandissement du Café-théâtre Graffiti à Port-Cartier

La réfection du Café-théâtre Graffiti de Port-Cartier a franchi une étape importante, mercredi, lorsque le conseil municipal a approuvé l’octroi du contrat pour ce projet majeur.

Un arrêt de production qui se poursuit à l’usine Carbonité de Port-Cartier

À l’arrêt depuis novembre, l’usine de biochar Carbonité, à Port-Cartier, annonce qu’elle maintient la suspension temporaire des activités, mais ne confirme pas de date de retour.

Désincarcération : Havre-Saint-Pierre prêt à couvrir la Minganie

Le service de sécurité incendie de Havre-Saint-Pierre est prêt à assumer le service de désincarcération qui couvrira l’ensemble de la Minganie, début 2026.

On peut maintenant peindre de la céramique à Sept-Îles

Au moment de célébrer leur demi-siècle d’existence à Sept-Îles, les Encadrements du Vieux Quai prennent une nouvelle orientation grâce à Laurence Boulay et Joanie Blais, deux artistes qui ont déposé leurs valises sur la Côte-Nord : un atelier de décoration de céramique ouvert à tous !

Des traditions sportives des Fêtes bien ancrées à Sept-Îles

Les années passent et certaines traditions sportives perdurent. Le volleyball et le curling font partie des rendez-vous du temps des Fêtes qui permettent les retrouvailles, mais aussi de se rassembler.

