Amusons-nous sans dépenser trop de sous !

Il existe une panoplie de jeux pour des soirées en famille que l’on peut acheter en magasin. Toutefois, ils sont souvent coûteux. Si on ne veut pas trop dépenser, mais tout de même avoir du plaisir en essayant de nouveaux jeux, c’est possible de le faire.

Cette année, je vous propose cinq idées pour animer vos soirées en famille ou entre amis durant les Fêtes, autre que le fameux jeu de la boulette ! Certains demandent plus de préparation, d’autres peuvent s’improviser facilement.

Jeu 1 — Embarque dans le taxi !

Inspiré de l’émission Silence, on joue !, ce jeu est très simple à préparer : quelques chaises, une boîte et des mots imprimés, et hop, vous avez un taxi prêt à partir !

Matériel : Vous avez besoin de 4 chaises, 1 grosse boîte, du papier et une imprimante ainsi qu’un volant (fabriqué maison ou improvisé, comme une assiette en carton).

Préparation : En premier lieu, il faut faire une liste de destinations (villes, lieux connus, endroits du quotidien, etc.). Imprimez cette liste, découpez les mots et mettez-les dans la boîte.

Ensuite, on place les 4 chaises en deux rangées pour former une voiture. On divise les invités en équipes d’au moins 3 joueurs. Un désigne un chauffeur dans l’équipe (c’est lui qui devra deviner les destinations). Les autres joueurs seront les passagers.

Déroulement : On part la minuterie (le temps que vous voulez). Un passager pige un mot et s’assoit à l’arrière du taxi. Il donne des indices, sans dire le mot exact. Quand le chauffeur trouve le mot, ou quand il décide de passer, on change de passagers. On continue, ainsi de suite jusqu’à ce que le temps s’écoule.

Fin du jeu : Quand tous ont joué, on compte les points. C’est 1 point par bonne réponse.

Jeu 2 — On joue avec les guimauves !

Un jeu tout simple et surtout rapide à installer !

Matériel : Vous n’avez besoin que d’une table, des guimauves, 2 assiettes plates, 2 spatules… et des bandeaux pour se cacher les yeux !

Préparation : On joue deux joueurs, un contre l’autre, face à face. On met les guimauves au centre de la table et chaque joueur prendre une assiette et une spatule et se bande les yeux.

Déroulement : On détermine une minuterie. Avec la spatule seulement, les joueurs tentent de remplir leur assiette.

Fin du jeu : À la sonnerie, celui qui a le plus de guimauves encore dans son assiette gagne.

Variante : Vous pouvez aussi trouver autre chose que des guimauves pour jouer, comme des boules de ouate. L’important, c’est que ce soit très léger et difficile à attraper avec une spatule !

Jeu 3 — Trouve l’objet dans la boîte !

Celui-ci est un peu plus long à préparer, mais tellement amusant ! Un jeu de fouille tactile où tout se joue au toucher.

Matériel : Une grosse boîte, plusieurs objets variés, une liste des objets placés dans la boîte.

Préparation : On découpe deux trous sur deux côtés opposés de la boîte pour les bras. Ensuite, on remplit la boîte d’objets pas trop gros et non coupants (balle de tennis, toutous, crayon, jouets, bouteille d’eau, une feuille blanche, porte-clés, ceinture, tuque, etc.).

Il faut écrire une liste des objets à faire trouver, parmi tous ceux dans la boîte, et on ferme le dessus de la boîte.

Mise en place : On désigne un maître du jeu (qui nommera un objet à trouver à voix haute). On forme ensuite deux équipes. Les joueurs se placent en file de chaque côté de la boîte. Le but sera de trouver l’objet demandé le plus rapidement possible.

Déroulement : Deux joueurs avancent. Le maître de jeu nomme un objet. Les joueurs fouillent la boîte à l’aveugle. Le premier à sortir l’objet gagne 1 point pour son équipe. On passe aux deux suivants.

Fin du jeu : L’équipe avec le plus de points gagne la partie

Jeu 4 — Des énigmes plein les murs !

Ce jeu est parfait lorsque les invités sont arrivés et que l’hôte prépare la table. Le principe : deviner des films à partir d’images collées un peu partout dans la pièce.

Matériel : Ça prend du papier et une imprimante ainsi que des feuilles et crayons pour jouer.

Préparation : Faites une liste de films que tout le monde connaît. Cherchez une image pour chaque film (essayez de trouver une image moins connue plutôt que l’affiche célèbre). Imprimez les images et collez-les sur les murs.

Déroulement : Déterminez un temps limite (20, 30 minutes. Ça peut être pendant que vous terminez de faire à manger et placez la table). Les joueurs (ou équipes) auront ce temps pour essayer de trouver les titres de films pour chaque image.

Fin du jeu : À la fin du temps, on dévoile les réponses et celui qui a le plus de réponses gagne.

Variantes : Selon les connaissances de vos invités, on peut aussi le faire avec des séries télé. On peut aussi utiliser une thématique (Harry Potter, Star Wars, etc.) où on doit nommer le nom du personnage.

Jeu 5 — Le jeu du dictionnaire

Ce jeu est très simple à improviser, car tout ce qu’il vous faut, c’est un dictionnaire (oui, ça existe encore), quelques feuilles et des crayons.

Préparation : On sort un dictionnaire (peu importe lequel) et on distribue à tout le monde une feuille et un crayon. Chaque joueur écrit son nom au haut de la feuille.

Déroulement :

1, On choisit un premier maître de jeu. Celui-ci ouvre le dictionnaire et trouve un mot que personne ne connaît. Exemple : vous trouvez le mot Pétrichor. Vous le dites à voix haute.

2. Tout le monde (incluant le maître de jeu) écrit le mot comme il pense qu’il s’écrit et une définition inventée. Évidemment, le maître du jeu sait comment écrire le mot et connaît la définition. Il écrit donc la vraie définition, mais en version simplifiée pour ne pas se faire repérer.

3. Quand tout le monde a terminé, on plie sa feuille, la donne au maître de jeu, qui les mélange et les numérote à côté du mot : définition 1, 2, 3, etc.

4. Le maître du jeu lit toutes les définitions. Les autres joueurs doivent deviner laquelle est la vraie. Quand tout le monde a voté, on dévoile la vraie définition.

5. On donne les points : chaque personne qui trouve la vraie définition gagne 1 point. Le maître du jeu gagne 1 point par personne qui s’est trompée. Les autres joueurs qui ont réussi à amener les votes vers leur définition gagnent 1 point par vote. Bonus pour une variante plus amusante : 1 point à ceux qui ont bien orthographié le mot.

6. On change de maître de jeu. On passe le dictionnaire au joueur suivant et on recommence avec un nouveau mot.

Fin de la partie : Lorsque tout le monde a eu la chance d’être maître de jeu, on comptabilise les points et on décerne un gagnant !