Octroi du contrat pour l’agrandissement du Café-théâtre Graffiti à Port-Cartier

La réfection du Café-théâtre Graffiti de Port-Cartier a franchi une étape importante, mercredi, lorsque le conseil municipal a approuvé l’octroi du contrat pour ce projet majeur.

C’est l’entreprise Inter-Projet Construction qui l’a obtenu pour la somme de 4 794 987,29 $.

Pour financer ce projet important, la Ville de Port-Cartier a adopté un règlement d’emprunt de 5,2 M$, début octobre. La municipalité pourra bénéficier d’une aide maximale de 1 918 136 $ offerte par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Voilà plus de 15 ans que ce projet était sur la planche à dessin. Il était donc très important pour le nouveau conseil d’aller de l’avant.

« C’est un projet qui date de 2009 et qu’on va concrétiser en 2026 », se réjouit la mairesse de Port-Cartier, Danielle Beaupré.

La date exacte du début des travaux n’est pas encore déterminée par l’entrepreneur.

Le projet consiste principalement en l’agrandissement de l’arrière-scène et des coulisses. Il permettra aussi d’augmenter l’espace de stockage. Une pièce sera aménagée pour entreposer le matériel comme les tables, les chaises et l’éclairage. Des bureaux administratifs seront aussi construits. Le nombre de places dans la salle ne sera pas augmenté.

En plus de l’agrandissement, une mise aux normes du bâtiment qui a célébré ses 40 ans en 2024 sera effectuée. Il y aura notamment des améliorations aux systèmes de ventilation et à la toiture.