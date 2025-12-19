La magie de Noël devant les bureaux d’ITUM

Par Sylvain Turcotte 9:52 AM - 19 décembre 2025


Le sapin illuminé offert en cadeau par Innu Nikamu. Photo courtoisie

 

Le sapin de quelque 40 pieds devant les bureaux du conseil de bande Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, cadeau du Festival Innu Nikamu, a été illuminé à une semaine de Noël.

Les « Wow ! » et les klaxons se sont multipliés jeudi soir, vers les 18 h, lors de l’illumination du sapin offert par Innu Nikamu à la population.

C’est au rythme de Tshishe Manitu (le grand esprit, créateur), de Florent Vollant, que des centaines de personnes présentes ont admiré le sapin.

Le coordonnateur d’Innu Nikamu, Normand Junior Thirnish Pilot, estime à près de 300 le nombre de personnes présentes entre 18 h et 19 h 30, sans compter les nombreuses voitures qui se sont arrêtées par la suite pour photographier ou filmer l’arbre illuminé.   

« La vidéo du festival est rendue à 20 000 vues ce matin », a-t-il indiqué.

L’organisation d’Innu Nikamu convie les personnes seules à un repas le soir du 24 décembre sous un Shaputuan érigé non loin du sapin.

Uashat aura son sapin inspiré de celui du Rockefeller Center à New York

