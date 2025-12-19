Des traditions sportives des Fêtes bien ancrées à Sept-Îles

Les années passent et certaines traditions sportives perdurent. Le volleyball et le curling font partie des rendez-vous du temps des Fêtes qui permettent les retrouvailles, mais aussi de se rassembler.

Il y a assurément plus de 70 ans qu’un tournoi de curling dans une formule familiale est ancré à Sept-Îles.

Le Scotch est devenu la Guerre des Clans et maintenant porte le nom de Tournoi des Fêtes.

« C’était un événement familial. IOC fermait et les jeunes revenaient pour le congé », de raconter le président actuel du Club de curling de Sept-Îles, Éric Lavoie, informé par son paternel, Gaétan, qui a pris part à cet événement pour une première fois à la fin des années 1950.

Ce rendez-vous des Fêtes permet aux familles de se réunir, « de continuer le party de Noël. Ça fait sortir les gens de la maison », mentionne le président.

« On a toujours gardé cette formule. On s’assure que les enfants aient un prix », ajoute-t-il.

Le Tournoi des Fêtes est une tradition pour plusieurs familles. Certaines ont même plus d’une équipe et elles ont l’occasion de s’affronter sur la glace.

Et le chocolat chaud, avec guimauves et crème fouettée, est certes le meilleur vendeur durant l’événement.

L’édition 2025 se tient du 26 au 30 décembre.

Au volley

Le volleyball a aussi son classique du temps des Fêtes à Sept-Îles, avec la Classique Christian Proulx. Sa première édition a eu lieu en janvier 1993.

Ce tournoi a été mis sur pied en l’honneur du Septilien décédé en 1992, lors de l’ascension du mont McKinley. Il était joueur et entraîneur au volleyball.

Le tournoi avait pour objectif d’amasser des fonds pour permettre aux équipes scolaires de prendre part à des compétitions provinciales.

Pour mousser l’événement, le message publicitaire était de faire passer la dinde du Jour de l’An ou la tourtière de Noël.

Le 2×2 et le 4×4 étaient les catégories des premières années. Sébastien Scherrer, un des responsables de la première heure, se souvient d’avoir joué 52 sets lors d’un même tournoi.

Depuis une vingtaine d’années, la formule de la Classique Christian Proulx ne comprend que le 4×4.

Ce tournoi, qui se tiendra du 2 au 4 janvier, relève maintenant du Club les Macareux.

« Ce qui est le plus beau dans tout ça, c’est qu’on a bâti une relève et que beaucoup de jeunes sont revenus à Sept-Îles et ils amènent leurs expertises de volley et transfèrent ça aux autres », indique M. Scherrer.

Et même si pour plusieurs Christian Proulx est un inconnu, les participants demandent fréquemment à savoir qui il est. Et pour les enfants de Sébastien Scherrer, même s’ils n’ont pu connaître leur oncle, ils en sont bien fiers. « Christian Proulx reste ainsi dans le monde du volley. »

Des Fêtes au Pôle

Port-Cartier a aussi son rendez-vous annuel de volley avec le retour des étudiants pour le congé des Fêtes.

Ça date de 2005. Éric Sénéchal a mis sur pied le Tournoi des Fêtes en formule 2×2 sur demi-terrain, une formule fort populaire dans le Bas-Saint-Laurent, où il avait été entraîneur. Ce rendez-vous a pris par la suite le nom de Pôle-Cartier.

L’engouement a été tel, que son responsable a dû couper un filet pour en ajouter un entre deux terrains, passant ainsi de quatre à cinq surfaces de jeu.

« On rendait ce tournoi social et c’était une formule trippante à jouer. C’était un tournoi festif pour se dire : réunissons-nous », mentionne Éric Sénéchal, qui a passé le flambeau au début des années 2010.

L’organisation du Pôle-Cartier, qui a été repris il y a quelques années par Valérie Morin, sera toutefois sur pause pour 2025.

« J’ai besoin de prendre un moment pour repenser entièrement la formule du tournoi. Les traces du passé et la configuration actuelle de l’événement ont encore un impact, et je vais donc prendre le temps nécessaire pour revoir la manière dont je pourrai offrir un tournoi à tous l’an prochain », a-t-elle expliqué, sur la page Facebook du Tournoi.

Éric Sénéchal se dit prêt à reprendre la formule 2×2 sur demi-terrain pour Sept-Îles, si le Pôle-Cartier change éventuellement son format.