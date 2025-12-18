Du changement à l’horaire pour les Fêtes à la Ville de Sept-Îles

Avec la période des Fêtes qui est à nos portes, la Ville de Sept-Îles fait part de ce qui sera ouvert et fermé pour ses différents services et installations.

Pour les différents services administratifs à l’hôtel de ville, les citoyens qui y ont recourt ont jusqu’au 23 décembre inclusivement, en semaine, pou s’y rendre. Le retour au travail se fera le 5 janvier.

Sports et loisirs

Le Centre socio-récréatif et la bibliothèque Louis-Ange-Santerre seront fermés le 24, 25 et 26 décembre, ainsi que le 31 décembre, 1er et 2 janvier.

En dehors des activités régulières au gymnase, il est possible de le réserver gratuitement pour la pratique d’activités en famille ou entre amis.

Quant à la piscine, il n’y aura aucun bain du 20 au 26 décembre pour permettre des travaux d’entretien. Le secteur aquatique sera également fermé du 31 décembre au 2 janvier.

Des plages horaires pour diverses activités libres à l’aréna Conrad-Parent ont été aménagées pour la période des Fêtes. L’aréna ne sera fermé que le 25 décembre et le 1er janvier.

Pour ce qui est des patinoires extérieures, il est recommandé de consulter le site Internet de la Ville de Sept-Îles pour connaître celles ouvertes.

Les adeptes de sports de glisse peuvent également profiter d’un service d’autobus pour se rendre à la Station Gallix du 20 décembre au 4 janvier. Il est offert gratuitement. Les horaires et arrêts sont disponibles sur la page Facebook de la Ville.

Collectes et écocentre

Qu’en est-il de la collecte des ordures et des matières recyclables pour le temps des Fêtes ? Elle se déroulera conformément au calendrier habituel.

L’Écocentre, le Centre de tri et le LET seront ouverts selon l’horaire régulier, sauf pour les 25 décembre et 1er janvier où ce sera fermé.

En tout temps, les citoyens peuvent se départir de leur arbre de Noël en l’amenant à l’Écocentre. Du 26 décembre au 10 janvier, il sera également possible de le déposer aux endroits suivants : pour Moisie, au garage municipal (225 rue Vollant), pour Clarke City, au Centre Roger-Smith (15, rue O’Brien) et, pour Gallix, au 524, rue Lapierre.

Pour toute situation nécessitant une réponse rapide, comme un bris aux installations ou aux infrastructures municipales durant la période des Fêtes, les citoyens peuvent téléphoner à la ligne d’urgence du Service des travaux publics, accessible en tout temps, au 418 964-3300.