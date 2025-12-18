Désincarcération : Havre-Saint-Pierre prêt à couvrir la Minganie

Le service de sécurité incendie de Havre-Saint-Pierre est prêt à assumer le service de désincarcération qui couvrira l’ensemble de la Minganie, début 2026.

C’est la municipalité la plus populeuse de la Minganie qui sera en charge d’offrir le service pour l’ensemble de la MRC.

Il faut savoir que jusqu’en mai 2024, Havre-Saint-Pierre s’occupait des interventions de désincarcération pour l’ensemble du territoire. La municipalité assumait tous les frais sans compensation. Il a donc été décidé d’arrêter de couvrir toute la Minganie.

À la suite de cela, sous l’égide de la MRC, des discussions ont eu lieu afin de trouver une entente pour remettre en place cette couverture. Finalement, un accord a été trouvé, dans lequel les municipalités de la Minganie acceptent de verser un montant à Havre-Saint-Pierre pour le service. Les différents villages sont présentement à faire approuver l’entente.

Le service de sécurité incendie de Havre-Saint-Pierre est prêt à accomplir cette nouvelle tâche.

« On a 12 pompiers qui sont formés pour la désincarcération et on en a d’autres qui seront formés dans un futur proche », affirme le directeur général de Havre-Saint-Pierre, Olivier Lacelle.

Il ajoute que sur la trentaine de pompiers de Havre-Saint-Pierre, d’autres pourront être utiles lors des interventions de désincarcération pour effectuer des tâches comme le contrôle de la circulation, ou l’opération des pompes.

« On a tout ce qu’il faut [pour le service de désincarcération], que ce soit du personnel compétent, les équipements, ou une caserne qui est très moderne », dit M. Lacelle.

Pour Havre-Saint-Pierre, il était important que chaque municipalité qui participe à l’entente contribue de façon équitable. Les sommes permettront de payer les coûts d’entretien de la caserne, des équipements et des formations nécessaires aux pompiers, pour assurer le maintien du service de désincarcération.

Le directeur général assure que les citoyens de Havre-Saint-Pierre ne sont pas perdants dans cette entente et que la sécurité incendie de la municipalité n’est pas compromise.

Pour rendre le projet possible, un camion possédant les équipements de désincarcération a été acheté par la MRC de Minganie, pour la somme de 500 000 $. Il sera prêté à la municipalité de Havre-Saint-Pierre.

« C’est un camion qui est flambant neuf et moderne. On aura la responsabilité de bien l’entretenir dans notre caserne. C’est un honneur et on va en prendre soin », dit M. Lacelle, qui rappelle au passage que le camion servira pour l’ensemble de la Minganie.