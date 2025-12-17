Un arrêt de production qui se poursuit à l’usine Carbonité de Port-Cartier

À l’arrêt depuis novembre, l’usine de biochar Carbonité, à Port-Cartier, annonce qu’elle maintient la suspension temporaire des activités, mais ne confirme pas de date de retour.

Les employés de l’usine ont été informés de la situation la semaine dernière. Une quinzaine d’employés sont touchés.

Par voie de communiqué, l’entreprise explique que cette pause stratégique permettra d’ajuster ses procédés pour répondre à de nouveaux débouchés à haute valeur ajoutée. L’entreprise explore différentes avenues pour répondre aux besoins distincts du marché québécois, du marché canadien et des marchés européens.

« Lorsque nous avons lancé Carbonité, le marché parlait du biochar. Aujourd’hui, ce sont plutôt les biochars : une famille de produits aux spécifications variées et hautement personnalisées. Cette évolution rapide ouvre des possibilités plus vastes que prévu, que notre technologie permet de saisir avec quelques ajustements », souligne Patrick Girard, directeur général de Carbonité.

L’usine était à l’arrêt depuis novembre dernier en raison d’un incident informatique. La décision avait été prise de profiter de la situation pour effectuer des travaux de maintenance et d’optimisation pour l’usine.

En prolongeant la fermeture temporaire, Carbonité a espoir de relancer l’usine sur des bases solides et pérennes.

Mise en service en début d’année 2025, l’usine a atteint 10 % de sa capacité annuelle après huit mois de démarrage. Des centaines de tonnes de biochars ont été livrées au Québec et dans l’Atlantique.