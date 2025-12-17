Un arrêt de production qui se poursuit à l’usine Carbonité de Port-Cartier

Par Vincent Rioux-Berrouard 4:19 PM - 17 décembre 2025
Temps de lecture :

Carbonité est la toute première usine de capacité industrielle de biochar au Canada.  Photo courtoisie

À l’arrêt depuis novembre, l’usine de biochar Carbonité, à Port-Cartier, annonce qu’elle maintient la suspension temporaire des activités, mais ne confirme pas de date de retour.

Les employés de l’usine ont été informés de la situation la semaine dernière. Une quinzaine d’employés sont touchés.

Par voie de communiqué, l’entreprise explique que cette pause stratégique permettra d’ajuster ses procédés pour répondre à de nouveaux débouchés à haute valeur ajoutée. L’entreprise explore différentes avenues pour répondre aux besoins distincts du marché québécois, du marché canadien et des marchés européens.

« Lorsque nous avons lancé Carbonité, le marché parlait du biochar. Aujourd’hui, ce sont plutôt les biochars : une famille de produits aux spécifications variées et hautement personnalisées. Cette évolution rapide ouvre des possibilités plus vastes que prévu, que notre technologie permet de saisir avec quelques ajustements », souligne Patrick Girard, directeur général de Carbonité.

L’usine était à l’arrêt depuis novembre dernier en raison d’un incident informatique. La décision avait été prise de profiter de la situation pour effectuer des travaux de maintenance et d’optimisation pour l’usine.

En prolongeant la fermeture temporaire, Carbonité a espoir de relancer l’usine sur des bases solides et pérennes.

Mise en service en début d’année 2025, l’usine a atteint 10 % de sa capacité annuelle après huit mois de démarrage. Des centaines de tonnes de biochars ont été livrées au Québec et dans l’Atlantique.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Soirée de Gala pour le Husky football de Jean-du-Nord/Manikoutai

Longue-Pointe-de-Mingan : 30 mois de prison pour avoir défiguré un homme pour un chien

Des services bonifiés pour les haltes-chaleur de Sept-Îles et Port-Cartier

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Soirée de Gala pour le Husky football de Jean-du-Nord/Manikoutai

Consulter la nouvelle

Longue-Pointe-de-Mingan : 30 mois de prison pour avoir défiguré un homme pour un chien

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 17 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord