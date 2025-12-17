Soirée de Gala pour le Husky football de Jean-du-Nord/Manikoutai
Nathan Gaudreau, récompensé du titre de joueur le plus utile pour une deuxième saison de suite, entouré de la directrice de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai, Marie-Ève Murray, des entraîneurs en chef, Jean-Pierre Lord et Frédéric Clements, ainsi que de la dignitaire pour la remise du prix, Julie Marchand. Photo Isabelle Cloutier
Les joueurs du Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai ne portaient pas leurs grosses épaulières et leur casque, mardi soir. Ils étaient pour la plupart sur leur 36 pour le Gala de fin de l’année des deux équipes du programme.
La directrice de l’école secondaire de la rue Comeau, Marie-Ève Murray, a parlé d’une saison « riche en émotions et en apprentissages » dans son discours d’ouverture du 7e Gala du Husky football.
Dix joueurs, tant chez les benjamins que chez les juvéniles, ont été récompensés dans les différentes catégories.
Parmi les récipiendaires de la soirée tenue à l’auditorium Louis-Jean Cormier de l’école Manikoutai, Nathan Gaudreau, de la formation juvénile, a été récompensé du titre de joueur le plus utile pour son équipe pour une deuxième année de suite.
Léo Philippon a pour sa part ajouté un deuxième trophée de Meilleur joueur défensif à sa collection, après le même honneur un an plus tôt.
L’organisation a rendu hommage aux neuf joueurs finissants de la formation juvénile. Jérémy Elias, Alexandre Lamontagne, Marcorel Fontaine, Dylan Fortin, Guillaume Choquette Blaney, Nathan Gaudreau, Olivier Côté, Emrick Bergeron et Julien Girard ont eu droit à une présentation vidéo de quelques-uns de leurs faits marquants, en plus de recevoir un album souvenir personnalisé.
Tous les footballeurs du Husky sont repartis du Gala avec leurs cartes de joueur, en onze copies. L’organisation garde la 12e dans sa collection, car, « qui sait, un jour elle va peut-être valoir cher », de dire Luc Turner, entraîneur et derrière ce cadeau, réalisé grâce aux clichés pris par Mélanie Perron, Valérie Thibeault et Kimberley Walsh.
Implication reconnue
Le Gala a également été l’occasion de souligner l’implication de la quinzaine d’entraîneurs et des responsables des premiers soins, de l’équipement, mais aussi des photographes.
Comme présidente du comité de parents, Joëlle Gagné a parlé de nouvelles amitiés créées, d’un sentiment d’appartenance au Husky et de l’engagement et l’acharnement de la quinzaine de parents impliqués.
Pour le mot de la fin, l’entraîneur-chef du juvénile et coordonnateur du programme football du Husky de Jean-du-Nord/Manikoutai, Jean-Pierre Lord, a parlé du football comme « une école de la vie, avec une belle base pour affronter la vie adulte ».
7e Gala du Husky football – Saison 2025
Meilleur joueur offensif
Benjamin : Henri Bellerive
Juvénile : William Desjardins
Meilleur joueur défensif
Benjamin : Jacob Jialong Liu
Juvénile : Léo Philippon
Meilleur joueur de ligne
Benjamin : Thomas Rioux
Juvénile : Emrick Bergeron
Meilleur élève-athlète
Benjamin : Loïc Bélanger
Juvénile : Félix-Xavier Côté
Recrue de l’année
Benjamin : Zack Tremblay
Juvénile : Émile Gauvin
Joueur le plus amélioré
Benjamin : Aryel Beaudin-Rioux
Juvénile : Dylan Simard
Meilleur esprit sportif
Benjamin : Philippe Chouinard
Juvénile : Charles Bourque
Joueur le plus persévérant
Benjamin : Gabriel Taschereau
Juvénile : Liam Bergeron
Joueur espoir
Benjamin : Dereck Collard
Juvénile : Alexandre Lamontagne
MVP – Joueur le plus utile
Benjamin : Henri Bellerive
Juvénile : Nathan Gaudreau
