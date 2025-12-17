Soirée de Gala pour le Husky football de Jean-du-Nord/Manikoutai

Les joueurs du Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai ne portaient pas leurs grosses épaulières et leur casque, mardi soir. Ils étaient pour la plupart sur leur 36 pour le Gala de fin de l’année des deux équipes du programme.

La directrice de l’école secondaire de la rue Comeau, Marie-Ève Murray, a parlé d’une saison « riche en émotions et en apprentissages » dans son discours d’ouverture du 7e Gala du Husky football.

Dix joueurs, tant chez les benjamins que chez les juvéniles, ont été récompensés dans les différentes catégories.

Parmi les récipiendaires de la soirée tenue à l’auditorium Louis-Jean Cormier de l’école Manikoutai, Nathan Gaudreau, de la formation juvénile, a été récompensé du titre de joueur le plus utile pour son équipe pour une deuxième année de suite.

Léo Philippon a pour sa part ajouté un deuxième trophée de Meilleur joueur défensif à sa collection, après le même honneur un an plus tôt.

L’organisation a rendu hommage aux neuf joueurs finissants de la formation juvénile. Jérémy Elias, Alexandre Lamontagne, Marcorel Fontaine, Dylan Fortin, Guillaume Choquette Blaney, Nathan Gaudreau, Olivier Côté, Emrick Bergeron et Julien Girard ont eu droit à une présentation vidéo de quelques-uns de leurs faits marquants, en plus de recevoir un album souvenir personnalisé.

Tous les footballeurs du Husky sont repartis du Gala avec leurs cartes de joueur, en onze copies. L’organisation garde la 12e dans sa collection, car, « qui sait, un jour elle va peut-être valoir cher », de dire Luc Turner, entraîneur et derrière ce cadeau, réalisé grâce aux clichés pris par Mélanie Perron, Valérie Thibeault et Kimberley Walsh.

Implication reconnue

Le Gala a également été l’occasion de souligner l’implication de la quinzaine d’entraîneurs et des responsables des premiers soins, de l’équipement, mais aussi des photographes.

Comme présidente du comité de parents, Joëlle Gagné a parlé de nouvelles amitiés créées, d’un sentiment d’appartenance au Husky et de l’engagement et l’acharnement de la quinzaine de parents impliqués.

Pour le mot de la fin, l’entraîneur-chef du juvénile et coordonnateur du programme football du Husky de Jean-du-Nord/Manikoutai, Jean-Pierre Lord, a parlé du football comme « une école de la vie, avec une belle base pour affronter la vie adulte ».

7e Gala du Husky football – Saison 2025

Meilleur joueur offensif

Benjamin : Henri Bellerive

Juvénile : William Desjardins

Meilleur joueur défensif

Benjamin : Jacob Jialong Liu

Juvénile : Léo Philippon

Meilleur joueur de ligne

Benjamin : Thomas Rioux

Juvénile : Emrick Bergeron

Meilleur élève-athlète

Benjamin : Loïc Bélanger

Juvénile : Félix-Xavier Côté

Recrue de l’année

Benjamin : Zack Tremblay

Juvénile : Émile Gauvin

Joueur le plus amélioré

Benjamin : Aryel Beaudin-Rioux

Juvénile : Dylan Simard

Meilleur esprit sportif

Benjamin : Philippe Chouinard

Juvénile : Charles Bourque

Joueur le plus persévérant

Benjamin : Gabriel Taschereau

Juvénile : Liam Bergeron

Joueur espoir

Benjamin : Dereck Collard

Juvénile : Alexandre Lamontagne

MVP – Joueur le plus utile

Benjamin : Henri Bellerive

Juvénile : Nathan Gaudreau