Longue-Pointe-de-Mingan : 30 mois de prison pour avoir défiguré un homme pour un chien

Par Emy-Jane Déry 2:06 PM - 17 décembre 2025
Temps de lecture :

David Vibert à sa sortie de la salle de cours du palais de justice de Sept-Îles, le 17 décembre 2025. Photo Sylvain Turcotte

David Vibert est ressorti menotté du palais de justice de Sept-Îles, mercredi, après avoir reçu une sentence de 30 mois de prison pour avoir défiguré un voisin qui avait accidentellement heurté son chien en voiture. 

En octobre 2022, Neil Scott roulait sur sa rue en direction du travail, quand un chien du voisinage est surgi de nulle part. Il l’a frappé avec sa voiture. Dans les instants suivant l’accident, il a été assailli de coups par David Vibert, le propriétaire de l’animal. Une des personnes témoin de la scène aurait rapporté entre 40 et 50 coups donnés au visage de Neil Scott.

La poursuite proposait entre trois et cinq ans d’emprisonnement pour David Vibert, coupable de voie de faits graves, en lien avec les événements. La défense parlait de sursis dans la collectivité. 

Plus de détails à venir…

– Avec Sylvain Turcotte

Défiguré pour un chien

Défiguré pour un chien | La famille de la victime « à bout » des procédures

