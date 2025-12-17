Le Club de natation de Sept-Îles décroche quatre médailles à Québec

Par Sylvain Turcotte 8:52 AM - 17 décembre 2025
Le groupe du Club de natation de Sept-Îles pour la catégorie groupe d'âge à la compétition de Québec. Photo courtoisie

Une vingtaine de jeunes du Club de natation de Sept-Îles se trouvait à Québec en fin de semaine pour une compétition. La récolte aura été de quatre médailles.

Neuf nageurs étaient du volet 12 ans et moins et quatorze pour la compétition groupe d’âge au Défi Nez Rouge à l’Université Laval.

« On a eu de très belles performances dans les deux groupes », a fait savoir l’entraîneure Audrey Scanlan.

Marc-Antoine Sergerie a remporté deux médailles, soit le bronze aux 50 et 100 m libre dans la catégorie 11-12 ans.

Emma Chambers s’est retrouvée sur la deuxième marche du podium avec une médaille d’argent gagnée au 100 m dos (11-12 ans). Quant à Mylee Charrette, elle a décroché le bronze au 50 m brasse dans la catégorie 15-16 ans.

Plusieurs nageurs y sont allés d’améliorations de temps lors de la compétition dans la Vieille Capitale.

Le groupe du Club de natation de Sept-Îles pour la catégorie 12 ans et moins à la compétition de Québec. Photo courtoisie

