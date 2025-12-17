La Station Gallix devance son ouverture

Par Sylvain Turcotte 7:00 AM - 17 décembre 2025
Temps de lecture :

Une vue de la montagne de la Station Gallix le 29 novembre. Photo Chantal Diotte

Les adeptes qui attendaient la journée de samedi pour dévaler les pentes de la Station Gallix pourront le faire plus tôt que prévu. L’ouverture de la saison est devancée au 18 décembre.

Le coup d’envoi de la saison se fera donc deux jours plus tôt qu’annoncé.

Les skieurs et planchistes pourront profiter dès jeudi d’une bonne partie des pistes. Les amateurs de raquette auront aussi accès à leurs sentiers. 

Pour ce qui est des glissades, il faudra toutefois patienter quelques jours.

Bien qu’il annonce de la pluie pour la journée de vendredi, l’équipe de la Station ne voulait pas faire attendre les membres, sachant qu’elle était prête à accueillir les adeptes de sports de glisse.  

” Nous vous tiendrons au courant de la situation en ce qui concerne la journée de vendredi “, est-il mentionné dans la publication sur Facebook.

