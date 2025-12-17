La porte d’entrée de Place de Ville défoncée
La porte d'entrée de Place de Ville, mercredi, en fin d'après-midi. Photo Vincent Rioux-Berrouard
Les services d’urgence ont été appelés à intervenir vers 16 h 15, dans le stationnement du centre commercial de Place de Ville, à Sept-Îles, pour un véhicule qui est entré en collision avec le bâtiment.
Une des portes principales du centre d’achat a été brisée lors d’un incident. Le véhicule a terminé sa course dans les anciens locaux du Sport Expert.
Pompiers et ambulances étaient sur place. Trois personnes ont été transportées au centre hospitalier pour des blessures mineures, dont la personnes qui conduisait le véhicule, confirme la Sûreté du Québec.
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord