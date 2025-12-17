La Côte-Nord reçoit 223 727 $ pour lutter contre l’itinérance

Par Johannie Gaudreault 11:23 AM - 17 décembre 2025
Temps de lecture :

Une enveloppe de 223 727 $ sera remise à la Côte-Nord pour la lutte contre l'itinérance.  Photo iStock

La Côte-Nord recevra une enveloppe de 223 727 $ dans le cadre d’un financement additionnel de 5 millions de dollars annoncé par le gouvernement du Québec afin de soutenir les personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. 

Les sommes serviront notamment à renforcer l’offre d’hébergement d’urgence et les mesures hivernales dans l’ensemble des régions de la province.

L’annonce a été faite le 17 décembre par la ministre responsable des Services sociaux, Sonia Bélanger. Ce financement additionnel, issu de la récente mise à jour économique, vise à élargir et à consolider l’offre d’hébergement d’urgence, en partenariat avec les organismes communautaires, les municipalités ainsi que le réseau de la santé et des services sociaux.

Selon le gouvernement, cette mesure permettra de répondre aux besoins les plus urgents observés à l’échelle du Québec tout en assurant la stabilité des services pendant la période hivernale. Concrètement, les investissements permettront d’augmenter le nombre de places d’hébergement d’urgence, de renforcer ou de prolonger les mesures hivernales déjà en place dans plusieurs régions et de soutenir les organismes communautaires qui offrent des haltes chaleurs aux personnes en situation d’itinérance.

La répartition des sommes tient compte des besoins exprimés dans chaque région, des projets soumis par les organismes communautaires et les partenaires municipaux, ainsi que de la capacité de réaliser rapidement les projets. Dans ce contexte, la Côte-Nord bénéficiera d’un montant de 223 727 $.

« Le froid s’installe déjà. Il était essentiel pour moi que ces sommes soient débloquées sans délai. Je me suis engagée à soutenir rapidement les acteurs communautaires et municipaux qui se mobilisent chaque jour pour offrir des solutions concrètes. Grâce à ce financement, ils auront les moyens d’offrir rapidement des solutions sécuritaires et humaines pendant cette période hivernale », déclare Sonia Bélanger dans un communiqué.

« Les acteurs communautaires et municipaux doivent pouvoir agir maintenant pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. Nous poursuivrons les efforts, en collaboration avec l’ensemble de nos partenaires, afin que chaque personne vulnérable puisse trouver un refuge sécuritaire et digne », poursuit-elle.

Ce financement supplémentaire s’inscrit dans la continuité du Plan d’action interministériel en itinérance 2021-2026 — S’allier devant l’itinérance (PAII), lancé en octobre 2021 avec des investissements de près de 280 millions de dollars sur cinq ans. Depuis, des investissements complémentaires ont été ajoutés afin de faire face à la crise.

Pour l’année 2025-2026, les investissements liés au PAII atteignent près de 122,5 millions de dollars, portant à près de 440 millions de dollars le total des sommes investies pour la durée du plan. Le gouvernement rappelle que les refuges d’urgence jouent un rôle clé pour offrir un milieu sécuritaire aux personnes vulnérables et favoriser l’accès à un accompagnement psychosocial.

Selon les données du dénombrement de l’itinérance visible de 2022, une augmentation de 44 % de l’itinérance visible a été observée depuis 2018. On estimait alors qu’environ 10 000 personnes étaient en situation d’itinérance pour la seule nuit du 11 octobre 2022. Les résultats du dénombrement réalisé en 2025 sont attendus au cours des prochains mois.

