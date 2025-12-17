Incendie sur l’avenue Humphrey à Sept-Îles : un garage est une perte totale

Les pompiers du service de sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles ont combattu, mercredi matin, un incendie sur l’avenue Humphrey.

Les services d’urgence ont été appelés à intervenir vers 7 h. Un garage à l’arrière d’une résidence est une perte totale. Le brasier n’a pas affecté les bâtiments aux alentours. Il n’y a pas de victime et l’enquête est en cours pour connaître la cause de l’incendie.

L’incendie est responsable d’une panne électrique qui a touché le secteur. 1 991 clients ont été privés de courant. Une demande de délestage à distance a été placée auprès d’Hydro-Québec, par le service de sécurité incendie, afin d’assurer la sécurité des pompiers, ce qui explique la perte de courant dans le voisinage.