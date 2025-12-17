Incendie sur l’avenue Humphrey à Sept-Îles : un garage est une perte totale

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:42 AM - 17 décembre 2025
Temps de lecture :

Un incendie s'est produit le 17 décembre sur l'avenue Humphrey, entre la rue Maltais et la rue Mgr-Blanche, à Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-berrouard

Les pompiers du service de sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles ont combattu, mercredi matin, un incendie sur l’avenue Humphrey.

Les services d’urgence ont été appelés à intervenir vers 7 h. Un garage à l’arrière d’une résidence est une perte totale. Le brasier n’a pas affecté les bâtiments aux alentours. Il n’y a pas de victime et l’enquête est en cours pour connaître la cause de l’incendie.

L’incendie est responsable d’une panne électrique qui a touché le secteur. 1 991 clients ont été privés de courant. Une demande de délestage à distance a été placée auprès d’Hydro-Québec, par le service de sécurité incendie, afin d’assurer la sécurité des pompiers, ce qui explique la perte de courant dans le voisinage. 

Un garage est une perte totale sur l’avenue Humphrey. Photo Vincent Rioux-berrouard

