Des services bonifiés pour les haltes-chaleur de Sept-Îles et Port-Cartier

Le Centre d’intervention le Rond-Point sera en mesure d’offrir des services supplémentaires aux personnes en situation d’itinérance dans les haltes-chaleur de Sept-Îles et Port-Cartier grâce à un financement gouvernemental.

À Sept-Îles, cette aide financière permettra d’offrir un service d’accueil et de soutien 24 heures, tous les jours du 20 décembre 2025 au 15 mai 2026. Le Rond-Point sera ouvert de 8 h à 22 h, et offrira aussi des repas supplémentaires la fin de semaine et le soir, en plus de ceux déjà offerts les midis de la semaine. Par la suite, les utilisateurs seront invités à re rendre à la halte-chaleur, s’il désire y passer la nuit.

« C’est une merveilleuse nouvelle de pouvoir offrir le service 24/7. Les personnes en situation d’itinérance vont pouvoir avoir, s’ils le veulent, des repas chauds et un lit pour la nuit pour toute la période d’ouverture de la halte-chaleur, ce qui est une grande victoire pour le soutien qui leur est offert », affirme Dominique Leclerc, codirectrice du Centre d’intervention le Rond-Point.

À Port-Cartier, le montant permettra d’avoir un ou une coordinatrice des services, ce qui permettra un meilleur service et un meilleur soutien pour les utilisateurs. La halte-chaleur de Port-Cartier, situé sur l’île Patterson, sera ouverte jusqu’au 30 avril 2026, de 20 h à 8 h.

« Le fait d’avoir un coordonnateur de service à Port-Cartier va permettre une meilleure coordination de l’aide qui peut être apportée aux personnes qui utilisent les services. Il y a toujours un objectif, dans la mesure du possible, que l’usager passe à une autre étape de son cheminement et en vienne à ne plus avoir besoin des services de la halte-chaleur », explique Marie-Ève Normand, codirectrice du Centre d’intervention le Rond-Point.

Il s’agit de la deuxième année où des haltes-chaleurs sont installées dans les villes de Sept-Îles et de Port-Cartier. L’itinérance touche de plus en plus la Côte-Nord. Selon un récent recensement, il y a 120 personnes en situation d’itinérance dans la région nord-côtière.