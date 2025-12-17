Contestations pour démolir l’hôtel de ville de Sept-Îles : facture salée pour les contribuables

Les démarches judiciaires de trois citoyens pour empêcher la démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles auront coûté jusqu’à présent plus de 40 000 $ aux contribuables.

En octobre dernier, les travaux de démolition devaient s’amorcer pour le bâtiment de l’avenue De Quen. Par contre, deux demandes d’injonction avaient été déposées, afin d’empêcher le tout.

La Ville de Sept-Îles a dû engager des frais d’avocats pour se défendre devant la Cour supérieure du Québec. Les services de deux firmes ont été nécessaires dans cette affaire. Initialement, c’est le cabinet Besnier Dion Rondeau qui était responsable de représenter la Ville. Me Dion a dû se retirer du dossier en raison d’un possible conflit d’intérêts avec l’un des trois citoyens ayant déposé la poursuite. C’est le cabinet Stein Monast qui a pris la relève. Les frais d’avocats des deux firmes s’élèvent à 31 211 $, selon les documents rendus publics par la municipalité.

Au final, deux juges ont débouté à deux reprises les demandes des citoyens et la Ville de Sept-Îles a pu aller de l’avant avec la démolition.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la vente du terrain de l’hôtel de ville de Sept-Îles au CISSS de la Côte-Nord, pour la somme de 18,5 M$. Le site deviendra un stationnement dans le cadre du projet d’agrandissement à venir de l’Hôpital de Sept-Îles.

Appelé à commenter, le maire de Sept-Îles affirme qu’il est dommage que la Ville ait dû assumer de tels frais judiciaires, parce qu’il est convaincu que la Municipalité a agi dans les règles. Il aurait été préférable «de mettre cet argent ailleurs», mais c’est le prix de vivre en démocratie, selon Benoit Méthot.

« On ne peut pas empêcher des citoyens d’aller devant la justice pour se faire valoir », dit le maire.

L’entrepreneur responsable des travaux de démolition a aussi des frais supplémentaires en lien avec les démarches judiciaires. Ce dernier a mobilisé ses équipes avant de devoir les démobiliser, en octobre, à la suite du dépôt d’une injonction. Le coût supplémentaire de cette opération a été de plus de 11 000$.

De plus, en raison des retards causés par les démarches judiciaires, le chantier se poursuivra après le temps des fêtes. Une autre facture est attendue de la part de l’entrepreneur qui devra à nouveau mobiliser ses équipes, explique la Ville de Sept-Îles.

Démolition

Il ne reste qu’une partie de l’ancien hôtel de ville qui n’est pas encore passé sous le pic des démolisseurs. Il s’agit du bloc administratif, qui comprenait notamment la salle du conseil. Sa démolition devait avoir lieu cette semaine.

Par contre, l’entrepreneur a identifié d’autres sections du bâtiment qui devront être désamiantées. Pour des raisons de sécurité, il a été convenu que la démolition du bloc administratif sera donc reportée au retour des fêtes, fait savoir le service des communications de la Ville de Sept-Îles.