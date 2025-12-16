On peut maintenant peindre de la céramique à Sept-Îles

Au moment de célébrer leur demi-siècle d’existence à Sept-Îles, les Encadrements du Vieux Quai prennent une nouvelle orientation grâce à Laurence Boulay et Joanie Blais, deux artistes qui ont déposé leurs valises sur la Côte-Nord : un atelier de décoration de céramique ouvert à tous !

Assiettes, tasses, décorations et autres objets attendent les artistes en herbe prêts à les peindre dans une formule libre-service.

« Les fins de semaine sont complètement réservées ! », lance Laurence Boulay en entrevue avec Le Nord-Côtier, en parlant de l’achalandage de son commerce. Dès l’annonce du lancement de cette activité de peinture sur céramique sur les réseaux sociaux, plusieurs participants ont sauté sur l’occasion pour réserver leur place.

« C’est assez unique à Sept-Îles et c’est une activité parfaite pour le temps des fêtes », résume en peignant sa tasse Élise Michaud-Bélanger, une participante ravie. Les motifs de Noël sont d’ailleurs très populaires.

« Nous recevons des participants de tous les âges et de tous les niveaux », assurent les propriétaires.

Elles ajoutent en rigolant que c’est même une excellente idée de premier rendez-vous galant.

Enseignante en arts visuels au Cégep de Sept-Îles, Mme Boulay est bien placée pour conseiller les clients sur les matériaux ou l’approche artistique.

Un projet médité depuis longtemps

Les Encadrements du Vieux Quai ont ouvert leurs portes à Sept-Îles en 1975. Comme le nom l’indique, le commerce se spécialisait dans les différentes formes de cadres. Mais les nouvelles propriétaires veulent changer sa vocation. On peut toujours y faire encadrer des tableaux, mais elles veulent développer le côté participatif. On y donne des cours, on y crée dans un grand atelier, on y discute d’art…

Devant la décoration colorée de sa boutique, Laurence Boulay s’affaire à la caisse. Photo Laurence Tremblay

La collaboration entre les deux entrepreneuses-artistes est née d’un profond désir de création.

« Avant tout, les Encadrements du Vieux Quai sont un atelier où on peut laisser libre-cours à nos projets », raconte Laurence Boulay. « Les expositions dans les musées peuvent être restrictives, alors que c’est tout l’inverse lorsqu’on possède un atelier-boutique », poursuit-elle.

Dès l’achat des Encadrements du Vieux Quai en 2023, les deux femmes rêvaient de créer une communauté artistique dans la ville de Sept-Îles, plutôt connue pour ses activités industrielles et sa nature forestière et riveraine.

Le temps inimaginable que requiert la fabrication des pièces à peindre est ce qui a limité l’amorce du projet plus tôt. Elles ont passé plusieurs mois à perfectionner les techniques de moulage, qui leur ont été enseignées par Micheline Vigneault, une artiste de Gallix. D’ailleurs, Laurence Boulay et Joanie Blais pensent créer un emploi pour s’acquitter de cette besogne.

Laurence Boulay (gauche) et Joanie Blais (droite) utilisant leur moule à céramique, afin de créer des pièces que les clients pourront décorer. Photo Laurence Tremblay

La mission des deux entrepreneuses-artistes, au sein de la communauté artistique septilienne, réside également dans la promotion des artistes locaux. Joanie Blais et sa partenaire d’affaires vendent de nombreuses œuvres d’art produites par des talents de la région à même leur boutique, en plus de participer à plusieurs événements locaux comme les marchés de Noël.