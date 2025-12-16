Les Métallos soutiennent cinq organismes de la Côte-Nord

Cinq organismes communautaires de la Côte-Nord se partageront un montant de16 250 $ provenant du Fonds humanitaire du Syndicat des Métallos (FHM).

Les bénéficiaires de cette aide sont la Maison d’aide et d’hébergement de Fermont, L’Espoir de Shelna de Havre-Saint-Pierre, la Maison des organismes communautaires de Sept-Îles, le Centre d’action bénévole Le Virage de Sept-Îles et la Ressource de réinsertion Le Phare à Port-Cartier.

Pour le directeur québécois des Métallos, Nicolas Lapierre, ses dons rappellent que le rôle des syndicats est plus que simplement négocié des conventions collectives.

« Oui, nous avons cette mission de négocier le meilleur pour nos membres et l’assumons pleinement chaque jour avec les syndiqués dans les différents milieux de travail. Mais les syndicats sont aussi une force vive du tissu social, nous revendiquons une meilleure redistribution de la richesse dans l’ensemble de la société québécoise. Dans chacune de nos communautés, nous soutenons ceux et celles qui en ont besoin. C’est dans cette lignée que s’inscrivent nos dons aux banques alimentaires et organismes de soutien aux personnes en difficulté », dit-il.

Les dons sont rendus possibles grâce à une cotisation spéciale des travailleurs syndiqués participant au Fonds humanitaire des Métallos.

« Les dons du fonds humanitaire, c’est une façon de renforcer les liens sociaux au sein de notre région », souligne le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Stéphane Néron.