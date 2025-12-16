Inspections de ponts sur la route 389 : entraves prévues de mardi à jeudi

Des inspections de structures entraîneront une circulation en alternance sur deux ponts de la route 389, à Rivières-aux-Outardes, du 16 au 18 décembre, entre 8 h et 16 h.

Les interventions viseront le pont sur la rivière Vallant, au km 94, ainsi que le pont sur la rivière Anita, situé entre le km 210 et le km 212.

Durant cette période, une entrave est prévue de 8 h à 16 h. La circulation se fera en alternance, sous la supervision d’un signaleur, ce qui pourrait entraîner des ralentissements pour les automobilistes circulant dans le secteur.

Les autorités rappellent que l’horaire et la nature des entraves pourraient changer selon l’évolution des travaux ou les conditions météorologiques.

« Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consulter le Québec 511 pour en faire le suivi », indique le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Un appel à la prudence est également lancé aux usagers de la route. « Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. »

Ces inspections s’inscrivent dans les activités régulières visant à assurer la sécurité et la pérennité des infrastructures routières de la Côte-Nord.