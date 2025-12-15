Une solution recherchée pour Consignaction à Havre-Saint-Pierre

Par Sylvain Turcotte 4:05 PM - 15 décembre 2025
Temps de lecture :

Jean-François Lefort, vice-président de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons.  Photo Sylvain Turcotte

Rien n’est encore joué à Havre-Saint-Pierre, pour l’arrivée éventuelle d’un Consignaction.

Le vice-président stratégie à l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB), Jean-François Lefort, était en Minganie le 2 décembre, pour tâter le terrain. 

« On essaie de trouver un partenaire pour plusieurs raisons », a mentionné M. Lefort.

Il a rencontré la famille Vigneault, derrière notamment le Marché Tradition Vigneault, ainsi que la municipalité de Havre-Saint-Pierre et la MRC de Minganie. 

Deux autres entreprises, qui reprennent les contenants recyclables, ont également été rencontrées par les représentants de l’AQRCB. Un local a aussi été visité. 

Jean-François Lefort mentionne que le volume à Havre-Saint-Pierre « ne justifie pas un lieu de retour dédié ». 

« La priorité de tout le monde qu’on a rencontré demeure les services aux citoyens. Mais, il faut être conscient aussi des enjeux concernant la [pénurie] main-d’œuvre », indique M. Lefort.

Les discussions ont notamment porté sur un volet transitoire, « par rapport à fournir une nouvelle machine qui est plus à jour, plus performante et plus grosse », a-t-il fait savoir. 

L’option d’un kiosque extérieur avec les machines a également été présentée, mais la famille Vigneault n’était pas intéressée par cette alternative pour une question de gestion, mais aussi d’espace.

” J’ai rassuré la famille Vigneault que, si on était pour amener une nouvelle machine, que ce n’était pas une solution permanente pour passer le 1er mars 2027, avec l’arrivée des bouteilles de vin spiritueux et cartons multicouches. Je crois qu’ils étaient inquiets que si on amène des mesures temporaires, que ça va devenir une mesure permanente “, a-t-il mentionné.

« C’est un point naturel de collecte pour les citoyens. Ça diminue l’impact sur les citoyens, mais je comprends la position de la famille aussi. C’est que le début de ces conversations, de voir comment est-ce qu’on peut travailler ensemble », de dire M. Lefort. « L’important, c’est qu’ils sentent le soutien de Consignaction en offrant le service ».

Des habitudes à changer avec l’arrivée de Consignaction+ à Sept-Îles

