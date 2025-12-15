Septiliennes et Septiliennes, préparez vos patins et vos traîneaux

Par Sylvain Turcotte 1:46 PM - 15 décembre 2025
Temps de lecture :

Plusieurs patinoires extérieures de Sept-Îles ouvriront le 16 décembre. Photo Sylvain Turcotte

Allez faire aiguiser vos patins, si ce n’est pas déjà fait. Certaines des patinoires extérieures de Sept-Îles ouvrent demain. 

La saison du hockey et du patinage en plein air s’amorce ce mardi 16 décembre dans différents parcs de Sept-Îles.

Dès 13 h, les installations du Stade Holliday ouvriront. Les pistes de ski de fond de ce site ont également été tracées.

D’autres patinoires seront accessibles dès 17 h mardi. Il s’agit de : Camille-Marcoux, Centre communautaire de Gallix, Plage Ferguson et Place la Boule.

Une dizaine de glissades pourront être dévalées à partir de mardi. On parle ici de : écoles Bois-Joli, Camille-Marcoux et Jacques-Cartier, parcs Regnault, Livingston, Mathieu-Rousseau, Holliday, de la Base (Moisie) et Réjean-Mercier (Matamec) ainsi que La Chapelle (Canton Arnaud), Centre Roger-Smith (Clarke City) et Centre communautaire de Gallix.

Pour un suivi des différents endroits (patinoires, étangs glacés et glissades) : https://www.septiles.ca/fr/patinoires-et-glissades_241/. 

Allumez vos lampions

Pour les équipes responsables de l’entretien des patinoires de la Ville de Sept-Îles, il est à souhaiter que les prévisions météorologiques des jours à venir changent. On parle de neige jeudi et samedi, mais de la pluie pour vendredi.

” Le pire scénario, c’est de la neige avant et après, car ça ferait une croûte “, mentionne le superviseur, Éric Smith.

Depuis le début décembre que les employés sont à pied d’oeuvre pour les patinoires, arrosant les surfaces tôt et tard en journée.  

