Rejet de l’offre patronale par une vingtaine de Métallos d’ArcelorMittal, à Port-Cartier

Par Vincent Rioux-Berrouard 8:56 AM - 15 décembre 2025
Usine de bouletage de Port-Cartier d’ArcelorMittal. Photo courtoisie

Une vingtaine de travailleuses et travailleurs spécialisés et professionnels d’ArcelorMittal, à Port-Cartier, ont rejeté à l’unanimité l’offre globale déposée par la minière.

Ce refus s’inscrit dans le cadre de la négociation d’une toute première convention collective pour ses travailleurs nouvellement accrédités et appartenant au Syndicat des Métallos.

Par voie de communiqué, le syndicat indique que l’offre patronale est insuffisante comparée aux standards de l’industrie et du marché.

« Ce que l’employeur a mis sur la table ne constitue pas une base contractuelle sérieuse. Ce n’est pas à la hauteur des attentes légitimes de nos membres », affirme Marc Tremblay, représentant syndical des Métallos.

Les enjeux en litige pour cette négociation sont les ajustements salariaux ainsi que le maintien de clauses touchant les vacances et les congés de maladie.

Selon le syndicat, ArcelorMittal semble privilégier la voie de l’arbitrage.

« Nos membres sont déterminés à obtenir un bon contrat, que ce soit en négociant ou en allant en arbitrage comme le veut l’employeur », dit Benjamin Galipeau, membre du comité de négociation. « C’est une occasion historique pour ArcelorMittal sur la Côte-Nord de parvenir à une entente de 1ère convention collective négociée plutôt que de chercher à imposer un contrat. Ce ne sont certainement pas les conditions de 18 personnes qui vont ruiner une telle multinationale. »

De son côté ArcelorMittal affirme par courriel que l’offre présentée « répondait à de nombreuses priorités syndicales, tout en se voulant avantageuse, conforme aux normes de l’industrie et compétitive sur le marché. »

La minière laisse maintenant au conciliateur nommé par le ministre du Travail de déterminer la suite des choses, ce qui pourrait nous mener à un processus d’arbitrage pour cette première convention collective.

« ArcelorMittal reste engagée à mener un dialogue ouvert et constructif », conclut l’entreprise.

