L’IESI ramène son souper-bénéfice pour ses 50 ans

Par Sylvain Turcotte 3:23 PM - 15 décembre 2025
Temps de lecture :

Parmi les activités pour souligner ses 50 ans en 2026, l’Institut d’enseignement de Sept-Îles ramène son souper-bénéfice au calendrier. Photo Sylvain Turcotte

L’année 2026 sera marquante pour l’école privée de Sept-Îles. L’Institut d’enseignement de Sept-Îles soulignera ses 50 ans, avec notamment le retour de son souper-bénéfice.

Après six ans d’absence, ce souper revient au calendrier, dans une année charnière pour l’IESI qui lance sa plus importante campagne de financement de ses 50 ans d’existence. 

Le souper-bénéfice aura lieu le 24 janvier prochain à même les lieux de l’Institut. Il en coûte 200 $ par convive (table de dix personnes). 

« C’est le moment parfait de laisser notre marque et de participer à un projet éducatif, inclusif et axé sur l’avenir, la jeunesse et la communauté », indique Mathieu Brien, directeur général de l’IESI.

Pour cette campagne majeure, elle mise sur deux des têtes dirigeantes du Groupe Nordique, soit Guillaume Harvey, président, et Sébastien Tessier, vice-président.

De par leur implication, ils veulent souligner l’importance de l’éducation comme moteur principal de la croissance, mais aussi contribuer concrètement pour donner à la jeunesse les moyens d’aller plus loin, d’innover et de devenir des leaders de demain. 

Par cette campagne de financement, la Fondation de l’IESI veut pouvoir financer des projets structurants et essentiels, notamment l’aménagement d’une classe extérieure et l’octroi annuel de 30 000 $ en bourses étudiantes, favorisant ainsi l’accessibilité et l’équité.

Soulignons que la dernière année a été fructueuse pour l’école privée de Sept-Îles, avec deux prix lors du récent Gala les Météores de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam, soit « Entreprise de l’année » et « Entreprise visionnaire ».

Elle également vu sa population étudiante augmenter de façon significative (15 %) pour l’année 2024-2025 versus celle d’avant. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Septiliennes et Septiliennes, préparez vos patins et vos traîneaux

Les jeunes sont plus heureux au Québec qu’ailleurs au pays

De l’art à bord de la traverse Matane-Côte-Nord pour les Fêtes

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Septiliennes et Septiliennes, préparez vos patins et vos traîneaux

Consulter la nouvelle
Actualité

Les jeunes sont plus heureux au Québec qu’ailleurs au pays

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord