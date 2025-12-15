L’IESI ramène son souper-bénéfice pour ses 50 ans

L’année 2026 sera marquante pour l’école privée de Sept-Îles. L’Institut d’enseignement de Sept-Îles soulignera ses 50 ans, avec notamment le retour de son souper-bénéfice.

Après six ans d’absence, ce souper revient au calendrier, dans une année charnière pour l’IESI qui lance sa plus importante campagne de financement de ses 50 ans d’existence.

Le souper-bénéfice aura lieu le 24 janvier prochain à même les lieux de l’Institut. Il en coûte 200 $ par convive (table de dix personnes).

« C’est le moment parfait de laisser notre marque et de participer à un projet éducatif, inclusif et axé sur l’avenir, la jeunesse et la communauté », indique Mathieu Brien, directeur général de l’IESI.

Pour cette campagne majeure, elle mise sur deux des têtes dirigeantes du Groupe Nordique, soit Guillaume Harvey, président, et Sébastien Tessier, vice-président.

De par leur implication, ils veulent souligner l’importance de l’éducation comme moteur principal de la croissance, mais aussi contribuer concrètement pour donner à la jeunesse les moyens d’aller plus loin, d’innover et de devenir des leaders de demain.

Par cette campagne de financement, la Fondation de l’IESI veut pouvoir financer des projets structurants et essentiels, notamment l’aménagement d’une classe extérieure et l’octroi annuel de 30 000 $ en bourses étudiantes, favorisant ainsi l’accessibilité et l’équité.

Soulignons que la dernière année a été fructueuse pour l’école privée de Sept-Îles, avec deux prix lors du récent Gala les Météores de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam, soit « Entreprise de l’année » et « Entreprise visionnaire ».

Elle également vu sa population étudiante augmenter de façon significative (15 %) pour l’année 2024-2025 versus celle d’avant.