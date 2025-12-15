Le compte de taxes en hausse de 4,1 % à Sept-Îles

C’est une augmentation de 4,1 % que les citoyens de Sept-Îles verront appliquer sur leur compte de taxes en 2026.

Le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot, et le nouveau conseil ont fait adopter leur premier budget, lundi soir, lors d’une séance publique.

Plus spécifiquement, l’augmentation de taxes municipales représente un montant de 130 $ pour une résidence à Sept-Îles dont la valeur moyenne est de 297 500 $. Il y a un gel pour la tarification des services qui sont la fourniture d’eau (180 $) et la collecte des déchets (245 $).

« J’espère que les citoyens vont bien le recevoir. L’augmentation du compte de taxes, c’est toujours quelque chose de sensible », commente le maire.

Cette augmentation de 4,1 % est supérieure à l’indice des prix à la consommation, l’inflation, qui devrait être de 3,2 % en 2026.

Une hausse moyenne du compte de taxes municipales de 4,1 % pour les Septiliens est la plus basse depuis 2022. Au cours des dernières années, l’augmentation de taxes a été de 5,4 % en 2023, de 6,9 % en 2024 et de 4,5 % en 2025.

Budget

C’est un budget de 99,3 M$ qu’aura la Ville de Sept-Îles en 2026. Il s’agit d’une augmentation de 3,8 M$, par rapport aux prévisions budgétaires de 2025.

« C’est un budget qui est assez rigoureux et qui est assez serré, parce qu’il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre », lance d’emblée le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot.

L’emphase sera mise sur l’entretien des actifs de la municipalité, avec une hausse de 500 000 $ du budget pour le maintien des bâtiments et des actifs de la Ville.

Le projet de l’aréna et son coût commence à peser sur la dette de la municipalité. L’endettement subira un bond important, lors de la prochaine année, en passant de 109,2 M$ à 157,5 M$. Cette augmentation se fait ressentir au niveau du service de la dette qui augmente de 613 260 $, pour s’établir à environ 16 M$ en 2026. De ce montant, 5,1 M$ serviront à payer les intérêts et 10,9 M$ iront au remboursement de la dette.

Ce dernier montant aurait pu être moins important, mais les élus ont décidé de maintenir la stratégie, comme prévu au cadre financier, et d’injecter 4 M$ par année afin de réduire l’endettement.

« Ça aurait été facile de se contenter de payer nos termes standards, mais on pense qu’il est important de regarder sur le long terme avec la gestion de notre dette, pour s’assurer qu’on reste dans les barèmes qu’on s’est donnés », dit le maire.

Le contrôle de la dette sera une priorité pour le maire, dans les prochaines années, avec les importants projets à venir comme l’aréna, l’hôtel de ville et potentiellement une importante réfection du boulevard Laure. Pour Benoit Méthot, l’une des mesures pour payer les projets d’infrastructures de la Ville sera d’aller chercher de nouveaux revenus, notamment avec l’implantation de nouvelles entreprises.

PDI

La Ville n’a pas fait adopter son Programme triennal des dépenses en immobilisation (PDI) en même temps que ses prévisions budgétaires, comme elle avait l’habitude de le faire dans les années passées. Cette façon de faire vise à permettre aux membres du nouveau conseil municipal de bien comprendre les différents projets, explique le maire Méthot. Le PDI sera présenté au début de l’année 2026.