Des habitudes à changer avec l’arrivée de Consignaction+ à Sept-Îles

Les Septiliens devront bientôt changer leur routine pour le retour des canettes, bouteilles et autres contenants recyclables. Les portes du Consignaction+ de Sept-Îles doivent ouvrir début 2026.

Les travaux à l’intérieur allaient bon train, lors de la visite des lieux le 3 décembre. Les différentes machines qui permettront la récupération n’étaient toutefois pas encore livrées aux installations de Sept-Îles.

Les citoyens devront éventuellement retourner leurs contenants à un autre endroit que les détaillants habituels, les épiceries et dépanneurs, et changer leur parcours.

Le Consignaction+ de Sept-Îles aura pignon entre Sept-Îles Honda et les bureaux de la MRC de Sept-Rivières.

« En contrepartie, il y aura des employés pour les accueillir, des équipements modernes », indique Jean-François Lefort, vice-président stratégie de l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB).

Consignaction versus Consignaction+

Quelle est la différence entre un Consignaction+ qu’auront Sept-Îles et Baie-Comeau et un Consignaction pour Port-Cartier (bail signé en octobre – travaux à venir) et Forestville ?

Les sites Consignaction+ sont installés dans des bâtiments d’une superficie d’environ 10 000 pieds carrés, contrairement aux 2 000 à 2 500 pieds carrés pour les Consignaction.

Ils se distinguent aussi par leur service de retour en vrac, qui s’ajoute aux retours express et à ceux à l’unité déjà compris dans les autres sites.

Selon M. Lefort, le retour en vrac est extrêmement populaire, en raison de la facilité de l’opération.

« J’arrive avec mon sac de contenants tout mélangés. Je le verse dans la cuve et la machine fait le décompte de 200 à 250 contenants à la minute. Je peux être remboursé sur place ou électroniquement. C’est ce service auquel le + dans le Consignaction+ fait référence. »

Le retour express, lui, nécessite obligatoirement le recours à l’application mobile. Après avoir enregistré son sac rempli de contenants consignés divers, le citoyen colle dessus un code QR, le dépose à l’endroit identifié et repart.

Enfin, le retour à l’unité correspond au service connu depuis très longtemps, soit le retour un à un dans la machine. Le remboursement peut alors se faire directement sur place ou électroniquement, avec l’application mobile.

Dans les deux formules, des employés accompagnent les citoyens.

Mars 2027

L’implantation des Consignaction s’inscrit dans le cadre de la modernisation et la transformation du réseau québécois de récupération des contenants de boisson consignés, qui englobe aussi des centaines de lieux de retour Zone Consignaction, chez des détaillants participants.

Outre les traditionnelles canettes et bouteilles de liqueur en plastique, la récupération concernera tous les contenants de plastique allant de 100 ml à 2 l, notamment pour l’eau pétillante ou encore le jus. Il faudra patienter jusqu’au 1er mars 2027 pour les contenants de verre, comme les bouteilles de vin, et les cartons multicouches, notamment pour le lait.

-Avec Charlotte Paquet