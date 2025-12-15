Déjà 2 000 signatures pour la pétition demandant la modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles
La semaine dernière, différents intervenants ont demandé que le projet de l’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles aille de l’avant. Sur la photo : Jonathan Shetush, chef de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, Benoit Méthot, maire de Sept-Îles, la Dre Nathalie Michaud, chirurgienne, le président du comité des usagers, Jean-Pierre Porlier, et Dr Mathieu Maltais, médecin de famille. Photo Vincent Rioux-berrouard
Une semaine après son lancement, 2 170 signatures ont été recueillies pour une pétition demandant au gouvernement d’aller de l’avant avec le projet de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles.
« C’est quand même significatif plus de 2 000 signatures en une semaine. Si le rythme de croisière se maintient, on va avoir beaucoup d’appuis », affirme, Jean-Pierre Porlier, président du comité des usagers.
La semaine dernière, en compagnie d’élus et de médecins, il a participé à une conférence de presse lançant le début d’une campagne de mobilisation pour ce projet important pour la région.
Depuis des années, le projet d’agrandissement de l’Hôpital se fait attendre. Les différents acteurs impliqués souhaitent donc mettre de la pression sur le gouvernement du Québec avec cette mobilisation pour que le projet obtienne le financement et puisse aller de l’avant.
M. Porlier indique que les gens impliqués dans la campagne poursuivront leurs efforts dans les prochaines semaines afin de recueillir le plus de signatures possible.
C’est le 26 janvier que la pétition sera remise au premier ministre du Québec. Vous pouvez signer la pétition à cette adresse : fondationsept-iles.qc.ca.
