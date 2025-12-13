Le bureau de Postes Canada à Gallix fermera définitivement

Le bureau de poste de Gallix cessera d’offrir le service postal à partir du 17 janvier 2026, causant la déception de plusieurs résidents du secteur.

La société d’État cite des difficultés au niveau du personnel, pour justifier cette décision. La situation serait particulièrement difficile, depuis que la maître de poste du bureau de Gallix a pris sa retraite en février 2024.

« Depuis, notre équipe locale de la vente au détail travaille avec diligence pour garder le bureau de poste ouvert, avec le personnel temporaire disponible, mais cette option n’est pas viable à long terme », affirme Postes Canada, par courriel.

Malgré que de la publicité et plusieurs concours aient été organisés pour pourvoir le poste de maître de poste, la fonction est restée vacante.

Dans ce contexte, il a été décidé d’installer des boîtes postales communautaires.

« Nous avons communiqué cette décision aux clients de Gallix et nous ferons le suivi avec les détails, avant la première livraison aux boîtes communautaires le lundi 19 janvier », écrit Postes Canada.

La clientèle de Gallix pourra obtenir des services postaux au bureau de poste à Clarke City, à partir du 17 janvier.

La nouvelle est plutôt mal accueillie dans la communauté de Gallix. Une pétition a été mise en place, pour demander que la population soit consultée et une suspension immédiate de la fermeture.

« La communauté est un peu déstabilisée. Il y a beaucoup de questionnement », affirme l’instigatrice de la pétition, Ann-Édith Daoust.

Elle indique qu’il s’agira d’une perte de services pour le secteur, parce que les résidents devront désormais se rendre au bureau de Postes Canada de Clarke City.

« Ce n’est pas pratique pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, ou ceux qui n’ont pas de voiture », dit-elle. « C’est un service de proximité qu’on perd, alors que ça fait des années qu’on travaille tout le village à se mobiliser pour se doter de services, dont une station d’essence et un marché d’alimentation. »

Elle souhaite que Postes Canada amorce des consultations avec la communauté, pour trouver des solutions qui seraient moins coûteuses pour la société d’État, mais qui permettrait de maintenir des services dans la communauté.

La pétition a déjà reçu plus de 200 signatures.

La conseillère municipale du district de Sainte-Marguerite, Josée Pedneault, a été interpellée dans ce dossier. Elle a communiqué avec Postes Canada pour en savoir plus. Selon elle, la situation financière difficile de la société d’État, dette de 5 milliards et le manque de personnel sont en cause.

La Ville de Sept-Îles a espoir que le comptoir de Clarke City demeurera en fonction sur le long terme, ce qui permettra d’avoir des services postaux pour le secteur ouest de la municipalité.