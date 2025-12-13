La Maison des familles de Baie-Comeau : un organisme communautaire aux allures entrepreneuriales

À travers les années, un organisme communautaire de Baie-Comeau a su s’ancrer solidement dans son milieu, afin de venir en aide à l’ensemble de la population de la Manicouagan. Il s’agit de la Maison des familles de Baie-Comeau | Centre de ressources périnatales de la Manic. Son équipe dévouée et entièrement féminine réussit à faire rouler cet endroit comme une PME.

L’organisme, comme toute structure communautaire, reçoit un financement gouvernemental annuel. Le ministère de la Famille verse un montant annuel de 176 179,00 $ pour le roulement de base d’un « organisme communautaire familles » et de 51 450,00 $ pour la halte-garderie.

Après, l’OBNL se doit d’assurer la pérennité des activités en obtenant des subventions par projet et des partenariats financiers variés. L’autofinancement joue également un rôle important.

« Je ne peux pas vous cacher que ça reste difficile », fait savoir la directrice générale, Stéphanie Saint-Gelais. « Déjà, il a fallu travailler très fort pour faire valoir notre expertise, travailler sur la notoriété de la Maison des familles. »

Toutefois, le processus est à refaire chaque année. « Tout ce financement qu’on réussit à obtenir, il n’est pas garanti, mais il est plus que nécessaire pour que je puisse continuer à aider nos familles », fait savoir Mme Saint-Gelais.

Cette maison d’entraide propose une offre de services complète et structurée : accompagnement en périnatalité, fonds de secours pour les familles, halte-garderie communautaire, intervention et soutien communautaire, ainsi que la supervision des droits d’accès.

Elle déploie par ailleurs une programmation diversifiée d’activités, favorisant la prévention et la sensibilisation.

Ce n’est pas pour rien que la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan leur a décerné, trois années consécutives, le prix OBNL de l’année, lors son Gala de l’entreprise.

Les besoins sont grandissants

L’ampleur des activités de la Maison des familles ne cesse de croître. Rien qu’en périnatalité, une vingtaine d’ateliers, formations et activités sont offerts chaque semaine.

La Maison des familles de Baie-Comeau, c’est 671 familles touchées en service direct en 2024, comparativement à 500 l’année précédente. En une seule année, c’est aussi 5 534 personnes touchées en activité et 9 453 personnes anonymes qui ont participé aux autres événements.

« Quand je fais mon rapport annuel, je m’en rends compte. Je me rends compte à quel point on aide les gens. On fait une grosse différence, ce qui est malheureusement inquiétant », confie la directrice générale, qui peut compter sur une équipe de 14 employées qui démontre rigueur, efficacité et humanité.

« On va chercher plus de gens, mais est-ce que c’est parce que les gens nous connaissent plus, ou est-ce que c’est parce que les gens ont de plus en plus de difficultés », se questionne-t-elle.

Chose certaine, tant que des besoins persisteront, la Maison des familles lèvera la main et répondra présente pour aider ceux et celles qui le demandent.

Stéphanie St-Gelais a peut-être une panoplie d’idées de projets d’agrandissement, mais son mot d’ordre est : « Si l’objectif qu’on se donne, c’est de continuer ce qu’on fait déjà, c’est parfait aussi. Tant que ça répond aux besoins. »

« Si on a ajouté des services, comme supervision des droits d’accès, c’est parce qu’il y avait un besoin criant », ajoute-t-elle.