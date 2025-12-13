Deux blessés graves dans un accident à Baie-Comeau
Photo : archives
Deux personnes ont été gravement blessées dans une collision survenue vers 17 h, à Baie-Comeau.
L’événement s’est produit sur la route 138, dans le secteur de « la côte Manic 1 ». La Sûreté du Québec précise qu’on ne craint pas pour la vie des personnes blessées.
La circulation a été perturbée, le temps de récupérer les deux véhicules impliqués.
Vers 19 h, elle avait repris normalement.
