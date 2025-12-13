Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Un appel à la patience des motoneigistes sur la Côte-Nord

Oui, la neige nous est tombée dessus passablement tôt en ce début d’hiver 2025-2026. Eh oui, un bon couvert neigeux est déjà là. Mais non, pas question d’enfourcher notre motoneige pour s’élancer à l’assaut des sentiers fédérés. La patience est de mise, avertissent la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et l’Association des motoneigistes Manicouagan inc. (AMMI).

Pas de référendum sur le projet de nouvel hôtel de ville de Sept-Îles

Il n’y aura pas de référendum sur le projet de nouvel hôtel de ville de Sept-Îles, les élus municipaux préférant prendre le pouls de la population pour définir un nouveau projet.

De Baie-Comeau en Haïti pour former 200 pompiers

De retour d’un séjour de deux semaines en Haïti, le Baie-Comois Olivier Gauthier a participé à la plus importante formation jamais offerte aux pompiers du pays, en plus de contribuer à un don majeur de matériel d’urgence.

Des médecins font état des installations « en fin de vie » de l’Hôpital de Sept-Îles

C’est un portrait peu reluisant que deux médecins ont fait, lundi, des installations de l’Hôpital de Sept-Îles, dont le projet de modernisation se fait toujours attendre.

Soutien à domicile : les besoins exploseront en 2041 sur la Côte-Nord

D’ici 2041, la population nord-côtière de 75 ans et plus aura presque doublé, alors que la main-d’œuvre disponible diminuera. Le CISSS de la Côte-Nord tire la sonnette d’alarme : sans un renforcement majeur des soins à domicile, le réseau ne pourra pas soutenir la vague de besoins qui s’annonce.

Incendie à Moisie : des résidents ne reconnaissent plus leur secteur, où les crimes se multiplient

Un petit vélo rose et mauve pour enfant accroché sur la galerie détonne des murs calcinés d’une maison mobile qui a flambée, dans la nuit de lundi à mardi, à Moisie. Juste en face, il y a une patrouille de la Sûreté du Québec qui surveille, mais il y a aussi une patinoire, un parc. L’événement vient s’ajouter à la liste des nombreux crimes violents commis dans le secteur, jadis pourtant paisible, selon plusieurs résidents qui peinent désormais à le reconnaître.

Nouveau chantier de 9 M$ sur la route 138 à Franquelin

Des travaux de plus de neuf millions de dollars sont en cours depuis le 24 novembre dans le secteur de l’Anse Saint-Pancrace, sur la route 138, à Franquelin. Le but : corriger une courbe particulièrement dangereuse.

Un jeu de société sur la culture innue

Nitassinan est un tout nouveau jeu de société qui permet de découvrir et d’explorer la richesse de la culture innue.

Aucune accusation contre les policiers après l’enquête sur un décès à Baie-Comeau

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ne portera aucune accusation à la suite de l’enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) concernant le décès d’un homme à Baie-Comeau, survenu le 22 novembre 2024.

Le bureau chef de Postes Canada à Sept-Îles est fermé

La file est longue au bureau de poste du Pharmaprix de Sept-Îles. Nous sommes pourtant loin de l’heure de pointe, un mercredi après-midi. Débordée, la commis acquiesce à chacun des clients qui s’étonnent tour à tour de la fermeture du bureau de poste principal, à l’angle de la rue Smith et du boulevard Laure.

62 chiens transportés de la Côte-Nord vers les grands centres

L’organisme Chiots Nordiques devait aller rescaper quatre chiens à Nutashkuan, mais ce sont finalement 62 chiens qui se sont retrouvés dans leurs boîtes de transport, à sillonner la longue route 138 jusqu’à leur famille d’accueil.

Fermeture : une décision difficile pour la radio CHME à Essipit

La radio communautaire d’Essipit mettra fin à ses activités le 31 janvier 2026, après des décennies de présence au cœur de la vie locale. Une décision mûrement réfléchie, mais difficile pour son conseil d’administration.

Découvrir la Côte-Nord en coloriant

Sillonner la route 138 de Tadoussac à Kegaska dans le confort de votre maison sera possible d’ici Noël, alors que le photographe septilien Jean-Phillip Grenier lancera le premier tome du livre La Côte-Nord à colorier.